03.12 11:27 MIGnews.com

"В реальном деле не нужны 333 свидетеля"

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Премьер-министр Израиля опубликовал комментарий на список свидетелей обвинения по делам против него.2 декабря юридический советник правительства Авихай Мандельблитт передал обвинительное заключение против главы правительства Биньямина Нетаниягу спикеру Кнессета Юли Эдельштейну.В документе, кроме прочего, перечислены 333 свидетеля обвинения против Нетаниягу.Список состоит из доверенных людей Нетаниягу, журналистов, и политиков.Среди свидетелей - богатые спонсоры Нетаниягу - такие, как Шелдон АПрисон, Мириам Адельсон, Рон Лаудер, два человека, фигурирующие в “деле 100” - Арнон Милчан и Джеймс Паркер, а также кузен Нетаниягу Натан Миликовски.Среди свидетелей - близкие советники Нетаниягу - Рон Дермер, Перах Лернер, Нир Хефец, Давид Шимрон, Давид Шаран, ран Барац и Шлом Фильбер.В списке также и представители высшего оборонного истеблишмента - бывший глава Совета Национальной Обороны Узи Арад, бывший шеф ШАБАКа Юваль Дискин и бывший глава Моссада Тамир Пардо.Среди политиков, фигурирующих в списке - Яир Лапид, Эйтан Кабель, Ярив Левин, Зеев Элькин, Ципи Ливни, Цахи Ханегби, Инон Магаль и Гилад Эрдан.Нетаниягу написал в твиттере: “Когда у вас реальное дело, вам не нужны 333 свидетеля, а когда у вас нет реального дела, то и 333 свидетеля не помогут”.Еще в 2018 году Нетаниягу говорил: “Когда у вас нечто реальное, вам не нужен государственный свидетель. Но когда у вас нет ничего - и тысяча государственных свидетелей не поможет”.В посту в фейсбук Нетаниягу пишет: “Необходимость привлечения сотен свидетелей демонстрирует те трудности, с которыми столкнется обвинение в попытке убедить судей в ценности ложных обвинений”.Премьер также утверждает, что не было никакой необходимости оглашать обвинения две недели назад, когда список свидетелей еще не был готов, “именно в тот день, когда Бени Ганц вернул мандат на формирование правительства президенту”.Нетаниягу добавляет: “Как представляется, та спешка. с которой документ был вручен спикеру Кнессета.. указывает на то, что легальное расписание находится под прямым воздействием расписания политического”.Предполагается. что любой из 333 человек, перечисленных в списке был или допрошен в ходе следствия, или дал письменное заявление следователям, или был предупрежден, что он может быть вызван в суд в качестве потенциального свидетеля.