"В реальном деле не нужны 333 свидетеля"

Премьер-министр Израиля опубликовал комментарий на список свидетелей обвинения по делам против него.
2 декабря юридический советник правительства Авихай Мандельблитт передал обвинительное заключение против главы правительства Биньямина Нетаниягу спикеру Кнессета Юли Эдельштейну.
В документе, кроме прочего, перечислены 333 свидетеля обвинения против Нетаниягу.
Список состоит из доверенных людей Нетаниягу, журналистов, и политиков.
Среди свидетелей - богатые спонсоры Нетаниягу - такие, как Шелдон АПрисон, Мириам Адельсон, Рон Лаудер, два человека, фигурирующие в “деле 100” - Арнон Милчан и Джеймс Паркер, а также кузен Нетаниягу Натан Миликовски.
Среди свидетелей - близкие советники Нетаниягу - Рон Дермер, Перах Лернер, Нир Хефец, Давид Шимрон, Давид Шаран, ран Барац и Шлом Фильбер.
В списке также и представители высшего оборонного истеблишмента - бывший глава Совета Национальной Обороны Узи Арад, бывший шеф ШАБАКа Юваль Дискин и бывший глава Моссада Тамир Пардо.
Среди политиков, фигурирующих в списке - Яир Лапид, Эйтан Кабель, Ярив Левин, Зеев Элькин, Ципи Ливни, Цахи Ханегби, Инон Магаль и Гилад Эрдан.
Нетаниягу написал в твиттере: “Когда у вас реальное дело, вам не нужны 333 свидетеля, а когда у вас нет реального дела, то и 333 свидетеля не помогут”.
Еще в 2018 году Нетаниягу говорил: “Когда у вас нечто реальное, вам не нужен государственный свидетель. Но когда у вас нет ничего - и тысяча государственных свидетелей не поможет”.
В посту в фейсбук Нетаниягу пишет: “Необходимость привлечения сотен свидетелей демонстрирует те трудности, с которыми столкнется обвинение в попытке убедить судей в ценности ложных обвинений”.
Премьер также утверждает, что не было никакой необходимости оглашать обвинения две недели назад, когда список свидетелей еще не был готов, “именно в тот день, когда Бени Ганц вернул мандат на формирование правительства президенту”.
Нетаниягу добавляет: “Как представляется, та спешка. с которой документ был вручен спикеру Кнессета.. указывает на то, что легальное расписание находится под прямым воздействием расписания политического”.
Предполагается. что любой из 333 человек, перечисленных в списке был или допрошен в ходе следствия, или дал письменное заявление следователям, или был предупрежден, что он может быть вызван в суд в качестве потенциального свидетеля.