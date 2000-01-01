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`В реальном деле не нужны 333 свидетеля` 03.12 11:27   MIGnews.com

"В реальном деле не нужны 333 свидетеля"

Премьер-министр Израиля опубликовал комментарий на список свидетелей обвинения по делам против него.

2 декабря юридический советник правительства Авихай Мандельблитт передал обвинительное заключение против главы правительства Биньямина Нетаниягу спикеру Кнессета Юли Эдельштейну.

В документе, кроме прочего, перечислены 333 свидетеля обвинения против Нетаниягу.

Список состоит из доверенных людей Нетаниягу, журналистов, и политиков.

Среди свидетелей - богатые спонсоры Нетаниягу - такие, как Шелдон АПрисон, Мириам Адельсон, Рон Лаудер, два человека, фигурирующие в “деле 100” - Арнон Милчан и Джеймс Паркер, а также кузен Нетаниягу Натан Миликовски.

Среди свидетелей - близкие советники Нетаниягу - Рон Дермер, Перах Лернер, Нир Хефец, Давид Шимрон, Давид Шаран, ран Барац и Шлом Фильбер.

В списке также и представители высшего оборонного истеблишмента - бывший глава Совета Национальной Обороны Узи Арад, бывший шеф ШАБАКа Юваль Дискин и бывший глава Моссада Тамир Пардо.

Среди политиков, фигурирующих в списке - Яир Лапид, Эйтан Кабель, Ярив Левин, Зеев Элькин, Ципи Ливни, Цахи Ханегби, Инон Магаль и Гилад Эрдан.

Нетаниягу написал в твиттере: “Когда у вас реальное дело, вам не нужны 333 свидетеля, а когда у вас нет реального дела, то и 333 свидетеля не помогут”.

Еще в 2018 году Нетаниягу говорил: “Когда у вас нечто реальное, вам не нужен государственный свидетель. Но когда у вас нет ничего - и тысяча государственных свидетелей не поможет”.

В посту в фейсбук Нетаниягу пишет: “Необходимость привлечения сотен свидетелей демонстрирует те трудности, с которыми столкнется обвинение в попытке убедить судей в ценности ложных обвинений”.

Премьер также утверждает, что не было никакой необходимости оглашать обвинения две недели назад, когда список свидетелей еще не был готов, “именно в тот день, когда Бени Ганц вернул мандат на формирование правительства президенту”.

Нетаниягу добавляет: “Как представляется, та спешка. с которой документ был вручен спикеру Кнессета.. указывает на то, что легальное расписание находится под прямым воздействием расписания политического”.

Предполагается. что любой из 333 человек, перечисленных в списке был или допрошен в ходе следствия, или дал письменное заявление следователям, или был предупрежден, что он может быть вызван в суд в качестве потенциального свидетеля.


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