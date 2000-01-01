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Позиции по блокированию плана НАТО для Балтии не изменены 03.12 12:30   MIGnews.com

Позиции по блокированию плана НАТО для Балтии не изменены

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что он по-прежнему не согласен на оборонительный план НАТО для Польши и стран Балтии, пока Альянс не поддержит опасения Анкары, связанные с сирийскими курдскими боевиками.

Перед отъездом на саммит лидеров НАТО в Лондоне Эрдоган заявил, что обсудит этот вопрос с лидерами Польши и стран Балтии во время встречи, посвященной 70-летию Альянса.

План защиты балтийских государств в случае нападения России требует поддержки всех государств-членов, пишет AP.

Турция обвинила союзников по НАТО в поддержке проблем безопасности стран Балтии при игнорировании угрозы Турции со стороны курдских боевиков.

Турция считает курдских боевиков террористами и вторглась в районы северо-восточной Сирии, чтобы оттеснить их от своей границы.


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