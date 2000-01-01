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Избиение бедуинов: солдатам Бригады Кфир дали 52 дня тюрьмы 03.12 11:25   MIGnews.com

Избиение бедуинов: солдатам Бригады Кфир дали 52 дня тюрьмы

Два солдата Бригады Кфар, обвиняемых в “избиении бедуинов” на бензоколонке в Негеве пошли на подписание сделки в с правосудием.

Они признали себя виновными и получили 52 дня заключения в военной тюрьме. Из этого срока они уже отбыли 42 дня.

Ниссан Леброн, глава “Штаба Родителей Воинов” заявил: “Нетаниягу только только что очнулся в реальности, от которой страдают многие гражданские и солдаты - несправедливости юридической системы. Не просто так треть граждан страны не верят в судебную систему страны. Наши сыновья хотели доказать свою невиновность, но система построена таким образом, что они были вынуждены “признать” свою вину. И если ты не “сознаешься” - тебя накажут куда более сурово за то, что ты не совершал”.

Леброн добавил: “Очень жаль военная прокуратура тратит так много денег на то, чтобы обвинить бойцов, которые рискуют своими жизнями днем и ночью ради защиты граждан Израиля. Они бьют по ЦАХАЛу снова и снова - и еще хотят, чтобы харедим шли в армию”.

Организация Бецалмо заявила: “военная прокуратура должна защищать солдатов ЦАХАЛа и бороться с бедуинскими хулиганами. Позор, что она занимается чем-то прямо противоположным”.


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