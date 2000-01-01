Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Сара Нетаниягу: Нафтали пьет мою кровь уже пять лет | Фото:03.12 10:35   MIGnews.com

Сара Нетаниягу: Нафтали пьет мою кровь уже пять лет

В понедельник, 2 декабря, жена премьер-министра Сара Нетаниягу дала показания по иску о клевете, который был подан Мани Нафтали.

Она отвечала на вопросы в течение трех часов, передает The Times of Israel.

Супруга премьер-министра была вызвана в мировой суд в Герцлии по просьбе бывшего спикера семьи Нира Хефеца. Тем временем, бывший домработник резиденции израильского премьера заявил, что Сара Нетаниягу – "самый гнусный человек в израильских СМИ".

"Уже пять лет Нафтали пьет у меня и моих близких кровь. Все это время я не реагировала и не давала интервью. Он даже организовывал демонстрации против юридического советника правительства", – говорила супруга премьера.

Она также рассказала, что подписала соглашение, дабы избежать длительного судебного разбирательства и "спасти страну от трех лет мучений, расходов и безумия". По словам Сары Нетаниягу, весь судебный процесс был легкомысленным, а Нафтали "подает иски налево и направо". Она настояла, что из-за бывшего домработника постоянно увеличивались расходы резиденции премьер-министра.

"Когда я пришла сюда, начались оскорбления. Так выглядит моя жизнь вот уже 5 лет. Он втянул всю страну в миллионные расходы в резиденции премьера. Его поведение всегда было хулиганским. Он оскорблял работников, и со мной разговаривал нагло. Все, что касается так называемого "дела о резиденции главы правительства", – это его вина. Судья на моем процессе согласился со мной", – сказала Сара Нетаниягу.

Напомним, что у входа в суд Сару встретила группа “борцов за социальную справедливость”, кричавшая: “Воровка! Воровка! Воровка с Бальфура!”


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
11:22
Шварценеггер: весь мир должен защищать окружающую среду
10:54
Мужчина повесился на мосту Гиват Ольга
10:12
Израильский полицейский покусал охранника ВАКФа  
10:03
Израиль: цены на каннабис в Telegrass  ниже, чем в аптеке
09:57
Амстердам: мусульманин, напавший на евреев, признан психом
09:24
333 свидетеля против Нетаниягу
09:17
Французы могут принять резолюцию о ненависти к Израилю
08:50
В РКН заблокировали Shutterstock
08:47
Ганц: пакт о взаимной обороне с США свяжет руки ЦАХАЛа
08:22
Болезнь забрала жизнь лауреата Пулитцеровской премии Мэсси
08:16
Эдельштейна просят вернуть мандат президенту Ривлину
07:54
ЦИК назвал самую раннюю дату третьих выборов
07:31
Нетаниягу попросит иммунитет в последний момент
07:29
Охана: Я назначу преемника Шая Ницана
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus