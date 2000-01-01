Сара Нетаниягу: Нафтали пьет мою кровь уже пять лет

Супруга премьер-министра была вызвана в мировой суд в Герцлии по просьбе бывшего спикера семьи Нира Хефеца. Тем временем, бывший домработник резиденции израильского премьера заявил, что Сара Нетаниягу – "самый гнусный человек в израильских СМИ".
"Уже пять лет Нафтали пьет у меня и моих близких кровь. Все это время я не реагировала и не давала интервью. Он даже организовывал демонстрации против юридического советника правительства", – говорила супруга премьера.
Она также рассказала, что подписала соглашение, дабы избежать длительного судебного разбирательства и "спасти страну от трех лет мучений, расходов и безумия". По словам Сары Нетаниягу, весь судебный процесс был легкомысленным, а Нафтали "подает иски налево и направо". Она настояла, что из-за бывшего домработника постоянно увеличивались расходы резиденции премьер-министра.
"Когда я пришла сюда, начались оскорбления. Так выглядит моя жизнь вот уже 5 лет. Он втянул всю страну в миллионные расходы в резиденции премьера. Его поведение всегда было хулиганским. Он оскорблял работников, и со мной разговаривал нагло. Все, что касается так называемого "дела о резиденции главы правительства", – это его вина. Судья на моем процессе согласился со мной", – сказала Сара Нетаниягу.
Напомним, что у входа в суд Сару встретила группа “борцов за социальную справедливость”, кричавшая: “Воровка! Воровка! Воровка с Бальфура!”