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Правительство Нетаниягу раскритиковал его же однопартиец | Фото:03.11 15:14   MIGnews.com

Гидеон Саар: Мы должны были уничтожить ХАМАС

Израиль должен был гораздо решительнее ответить на ракетный обстрел из сектора Газа, так как меры, предпринятые правительством, были слишком мягкими.

Такое мнение один из авторитетнейших членов партии "Ликуд" Гидеон Саар, которого рассматривают как потенциальную замену Биньямина Нетаниягу, политическое будущее которого остается неопределенным, сообщает интернет-издание The Times of Israel.

"Целью Израиля должно стать уничтожение в Газе военной инфраструктуры ХАМАСа и "Исламского джихада". Это еще одна причина немедленно прекратить политический склоки и сформировать, наконец, правительство национального единства", - подчеркнул Саар.

Отметим, сейчас формированием кабинета министров занимается лидер "Кахоль Лаван" Бенни Ганц, получивший мандат после того, как Нетаниягу не смог этого сделать это в течение отведенных ему 28 дней. Представители "Кахоль Лаван" и "Ликуд" ведут между собой интенсивные переговоры, однако договориться ни об условиях создания коалиции, ни об очередности премьерства, так и не смогли.


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