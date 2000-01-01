03.11 10:21 MIGnews.com

Израиль и РФ торгуют оружием с согласия друг друга

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Российская Федерация и Израиль периодически отказываются поставлять определенное вооружение в третьи страны по запросу друг друга.Об этом заявил советник премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу Ариэль Бульштейн в интервью российскому изданию "Известия"."Израиль по крайней мере дважды — но я догадываюсь, что чаще — с пониманием относился к российской чувствительности по поставке определенного рода вооружений в страны, с которыми у РФ в тот или иной период были напряженные отношения. В том числе, Украине. Но это происходило и происходит на двусторонней основе", — заявил Бульштейн.По его словам, Москва в ответ учитывала просьбы Иерусалима и отказывалась от экспорта некоторых видов вооружения в страны, враждебные Израилю."Например, Ирану, который постоянно декларирует на самом высоком уровне, что их цель — стереть Израиль с лица земли. Естественно, мы воспринимаем поставки современного оружия таким режимам, мягко говоря, без энтузиазма", — подчеркнул советник Нетаниягу, не уточнив, однако, о каких конкретно вооружениях идет речь.