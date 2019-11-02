03.11 08:25 MIGnews.com

Почти Рабин: левые очарованы выступлением Ганца

יו"ר כחול לבן @gantzbe חתם את נאומו בעצרת לציון 24 שנים להירצחו של ראש הממשלה יצחק רבין ואמר: "אנו יוצאים למאבק החשוב ביותר - המאבק על שלום הבית. עושה שלום במרומיו הוא יעשה שלום עלינו - וגם שלום בתוכנו, הפעם יותר מתמיד" pic.twitter.com/54HST1E5OL — חדשות 13 (@newsisrael13) November 2, 2019

יו"ר כחול לבן @gantzbe בטקס לזכר רבין: "ההסתה שוב מרימה את ראשה המכוער" • הצטרפו לשידור הישיר מכיכר רבין >> https://t.co/o34FOAoKIK pic.twitter.com/EUq0Lsk5U9 — חדשות 13 (@newsisrael13) November 2, 2019

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Лидер Кахоль Лаван Бени Ганц выступила на митинге памяти премьер-министра Ицхака Рабина в Тель-Авиве вечером 2 ноября.Ганц говорил в качестве основного оратора.По данным 13-го канала, на митинг пришло около 15 тысяч человек. По данным других СМИ речь идет о “десятках тысяч”.Ганц сказал: “Израиль никогда не капитулирует перед ненавистью Израильские граждане никогда не опустят свой взор перед агентами ненависти. Израильские дети больше не будут расти в государстве, часть лидеров которого превращает ненависть в нечто святое. Израиль победит ненависть. Подстрекательство - не свобода речи. Следствием призывов к причинению вреда другому должно быть только одно - подстрекателей надо заставить замолчать! Это моральный и легальный долг!”Рабин был убит из-за ненависти. 24 года Рабин не с нами, но, к несчастью, отвратительной подстрекательство снова поднимает голову, сектантство превращает нас в чужаков, и ненависть снова превратилась в опасное оружие для политиков-беспредельщиков”.Ганц подчеркнул: “В последние несколько лет мы убедились, что ненависть не принадлежит к тому или иному политическому лагерю или сектору. Это - долг лидеров и правых, и левых положить конец тем, кто не может остановиться. Это - мой долг, это - долг лидеров Ликуда, это - долг лидеров религиозно-национального движения, и долг арабских лидеров”.Ганц пообещали изменить характер ралли памяти Рабина: "В качестве премьер-министра Израиля я буду стремиться и буду добиваться того, чтобы эта демонстрация превратилась государственное и официальное ралли, в котором будет принимать участие все израильское общество. Я хочу, чтобы эта площадь представляла собой сбалансированное зрелище, чтобы на ней нашлось место каждому течению, чтобы все могли чувствовать себя здесь комфортно и выражать свою скорбь. В следующем году, как премьер-министр, я обязуюсь стоять здесь вместе с лидером оппозиции - несмотря на наши разногласия, мы будем держать руки вместе - в надежде на примирение”.Присутствовавшим на мероприятии речи Ганца пришлись по душе. Политический корреспондент газеты Times of Israel Рауль Вотлифф, опубликовавший материал о ралли озаглавил его “Ганц еще не Рабин, но может им стать”. Он приводит впечатления участников: “Это была хорошая речь, но Ганц слишком старался быть похожим на Рабина. Но, честно говоря, он не Рабин. Рабин был яростен во всем, что он делал - также как в своей страсти к миру. Я этого еще не слышал от Бени. Может быть он верит в мир и уступки, в необходимость принятия тяжелых решений, которые принимал Рабин, но он этого не говорит. По крайней мере пока”.