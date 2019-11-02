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Почти Рабин: левые очарованы выступлением Ганца 03.11 08:25   MIGnews.com

Почти Рабин: левые очарованы выступлением Ганца

Лидер Кахоль Лаван Бени Ганц выступила на митинге памяти премьер-министра Ицхака Рабина в Тель-Авиве вечером 2 ноября.

Ганц говорил в качестве основного оратора.

По данным 13-го канала, на митинг пришло около 15 тысяч человек. По данным других СМИ речь идет о “десятках тысяч”.






Ганц сказал: “Израиль никогда не капитулирует перед ненавистью  Израильские граждане никогда не опустят свой взор перед агентами ненависти. Израильские дети больше не будут расти в государстве, часть лидеров которого превращает ненависть в нечто святое.  Израиль победит ненависть. Подстрекательство - не свобода речи. Следствием призывов к причинению вреда другому должно быть только одно - подстрекателей надо заставить замолчать! Это моральный и легальный долг!”

Рабин был убит из-за ненависти. 24 года Рабин не с нами, но, к несчастью, отвратительной подстрекательство снова поднимает голову, сектантство превращает нас в чужаков, и ненависть снова превратилась в  опасное оружие для политиков-беспредельщиков”.

Ганц подчеркнул: “В последние несколько лет мы убедились, что ненависть не принадлежит к тому или иному политическому лагерю или сектору. Это - долг лидеров и правых, и левых положить конец тем, кто не может остановиться. Это - мой долг, это - долг лидеров Ликуда, это - долг лидеров религиозно-национального движения, и долг арабских лидеров”.






Ганц пообещали изменить характер ралли памяти Рабина: "В качестве премьер-министра Израиля я буду стремиться и буду добиваться того, чтобы эта демонстрация превратилась государственное и официальное ралли, в котором будет принимать участие все израильское общество. Я хочу, чтобы эта площадь представляла собой сбалансированное зрелище, чтобы на ней нашлось место каждому течению, чтобы все могли чувствовать себя здесь комфортно и выражать свою скорбь. В следующем году, как премьер-министр, я обязуюсь стоять здесь вместе с лидером оппозиции - несмотря на наши разногласия, мы будем держать руки вместе - в надежде на примирение”.

Присутствовавшим на мероприятии речи Ганца пришлись по душе. Политический корреспондент газеты Times of Israel Рауль Вотлифф, опубликовавший материал о ралли озаглавил его “Ганц еще не Рабин, но может им стать”. Он приводит впечатления участников: “Это была хорошая речь, но Ганц слишком старался быть похожим на Рабина. Но, честно говоря, он не Рабин. Рабин был яростен во всем, что он делал - также как в своей страсти к миру. Я этого еще не слышал от Бени. Может быть он верит в мир и уступки, в необходимость принятия тяжелых решений, которые принимал Рабин, но он этого не говорит. По крайней мере пока”.


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