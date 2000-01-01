03.11 07:32 MIGnews.com

С сегодняшнего дня: штраф 500 шекелей за езду по Натив Плюс

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Израильские СМИ сообщают о том, что с 3 ноября транспортная полиция начинает выписывать штрафы за езду по “Натив Плюс” - специальной полосе, выделенной для проезда частных машин, в которых кроме пассажира находится хотя бы один пассажир.“Натив Плюс”, на настоящий момент, помечен на участке Прибрежного шоссе от Нетании до Глилот и на шоссе Аялон от Маво Аялон до Кибуц Глилот в северном направлении (в этом случае речь идет о водителе и минимум двух пассажирах).Министерство транспорта надеется, что данный проект “станет средством изменения культуры вождения” и рассчитывает на то, что количество автомобилей, проезжающих на указанных участках шоссе упадет на десятки процентов.