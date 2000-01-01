Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











С сегодняшнего дня: штраф 500 шекелей за езду по Натив Плюс 03.11 07:32   MIGnews.com

С сегодняшнего дня: штраф 500 шекелей за езду по Натив Плюс

Израильские СМИ сообщают о том, что с 3 ноября транспортная полиция начинает выписывать штрафы за езду по “Натив Плюс” - специальной полосе, выделенной для проезда частных машин, в которых кроме пассажира находится хотя бы один пассажир.

“Натив Плюс”, на настоящий момент, помечен на участке Прибрежного шоссе от Нетании до Глилот и на шоссе Аялон от Маво Аялон до Кибуц Глилот в северном направлении (в этом случае речь идет о водителе и минимум двух пассажирах).

Министерство транспорта надеется, что данный проект “станет средством изменения культуры вождения” и рассчитывает на то, что количество автомобилей, проезжающих на указанных участках шоссе упадет на десятки процентов.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
08:15
Беннетт: третьи выборы приведут к историческому краху правых
07:55
Жители Сдерота рассказали, как ракета попала в дом
07:12
Склоки в Кахоль Лаван приведут к третьим выборам
07:08
Нетаниягу может назначить Беннета министром обороны
06:15
Женщина заразила оспой конфеты на Хэллоуин, желая "помочь"
05:11
Выборы в Британии: богачи в полной готовности бежать
02:58
Солнце вредит человеку больше, чем 5G-связь
01:46
Звезда сериала "Девочки Гилмор" умер от передозировки
00:34
Астрономы научились искать "тайные" черные дыры
23:21
Медики рассказали, когда обостряются болевые ощущения
22:12
Работорговцы продавали женщин через Instagram
21:38
Робота научили в точности копировать движения человека
21:02
Медики назвали главные причины судорог ноги
20:30
Ученые: вождение "расслабляет" крыс
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus