03.11 18:37 MIGnews.com

Хакер из РФ опротестовал в Израиле решение об экстрадиции

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Защита содержащегося в израильской тюрьме для экстрадиции в США российского хакера Алексея Буркова подала в Высший суд справедливости Израиля апелляцию против решения министра юстиции Амира Оханы.Родственники хотела обжаловать решение по экстракции, рассказал адвокат Михаил Ирони, передает ТАСС."Мы подали нашу апелляцию против решения министра юстиции Израиля в Высший суд справедливости. Мы хотим обжаловать решение министра юстиции, как мы об этом говорили ранее. Буквально пять минут назад мой помощник подал ее в канцелярию суда, она передана, и ее присоединили к делу", – сказал Ирони.По его словам, защита попросила запретить экстрадицию Буркова в США."Процедура может занять время. Мы попросили также, чтобы Министерство юстиции Израиля дало исчерпывающий ответ на вопрос: на что полагался министр юстиции, когда пришел к этому мнению. В его решении ничего не было указано", – добавил юрист.Он также пояснил, что "после того, как защита подает прошение, суд автоматически выдает указание министерству юстиции отреагировать на просьбу и объяснить, почему не предоставить то, что запрошено"."После того, как они отреагируют письменно, будет назначено заседание. Будет наложен запрет и, более того, государство должно будет объяснить свою позицию, то есть позицию министра юстиции, почему он пришел к тому или иному мнению", – добавил он.