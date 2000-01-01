03.11 18:14 MIGnews.com

Израильский заложник несколько раз переходил границу Газы

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Гражданин Израиля и заложник ХАМАСа с 2014 года Авера Менгисту пересекал границу Газы дважды до того, как был захвачен в плен, и в обоих случаях был возвращен ХАМАСом.Об этом заявил координатор израильского правительства по делам заключенных и пропавших без вести Ярон Блюм в интервью радиостанции "Решет бет", передает The Jerusalem Post."По нашей оценке, оба (заложников) живы. Мы делаем все возможное, чтобы освободить их. Это был не первый раз, когда они пересекали границу в направлении сектора Газа. Затем ХАМАС цинично решилв оставить их в нарушение всех международных законов. Они содержат больных граждан, и мы прилагаем все усилия для их освобождения", – сказал Блюм.В ответ семья Менгисту заявила, что это неверная и оскорбительная информация, а также фактически неверные заявления."Очень плохо, что координатор распространяет недостоверные сведения об Авере Мангисту. От того, кто занимает такую должность, ожидают проявления чуткости и точности в деталях, а не причинения дополнительной боли семье оскорбительными и фактически неверными заявлениями", – сказали родственники пленного израильтянина.Они потребовали от Блюма извинений, после чего координатор повиновался. Он ответил, что ошибочно приписал дополнительные попытки пересечения границы, имея в виду Хишама ас-Саида, который пересек границу с сектором Газа в апреле 2015 года. "Я извиняюсь от всего сердца", – констатировал Блюм.