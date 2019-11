03.11 17:00 MIGnews.com

Арабские депутаты Кнессета начали голодовку

Арабские депутаты Кнессета объявили трехдневную голодовку в знак протеста против неспособности властей справиться с волной насилия в обществе.Они установят палатку возле офиса премьер-министра в Иерусалиме, передает The Times of the Israel.В частности, высший комитет по контролю за арабскими гражданами Израиля объявил о соответствующем решении после того, как двое арабов были убиты в пятницу."Установка палатки в знак протеста протеста и голодовка являются частью ряда действий, которые мы предпринимаем. Вместе с членами Кнессета и лидерами местных и региональных советов мы начнем голодовку, чтобы сосредоточить внимание общественности и страны на бедствиях, постигающих арабское население, и на организациях, свободно получающих незаконное оружие ", –сказал председатель, бывший член парламента Мохаммад Бараке.По его словам, в Израиле нет полицейских полномочий, а ответственность за обеспечение личной и коллективной безопасности несет министр общественной безопасности Гилад Эрдан.В свою очередь, глава местного совета Дейр-аль-Асада Ахмед Даббах добавил, что годами предупреждал о распространении незаконного оружия. "Теперь евреи и арабы должны вступить в борьбу с преступностью. Я хочу спокойствия в обществе", – отметил он.Предварительно, голодовка продлится до вторника. В ней собираются участвовать Мухаммад Бараке, лидер Объединенного арабского списка в Кнессете Айман Уда и депутаты парламента Усама Саади, Аида Тума-Слиман, Хиба Избак и главы местных властей со всей страны. Они раскритиковали правительство и возложили на него ответственность за ситуацию.