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Арабские депутаты Кнессета начали голодовку протеста | Фото:03.11 17:00   MIGnews.com

Арабские депутаты Кнессета начали голодовку

Арабские депутаты Кнессета объявили трехдневную голодовку в знак протеста против неспособности властей справиться с волной насилия в обществе.

Они установят палатку возле офиса премьер-министра в Иерусалиме, передает The Times of the Israel.

В частности, высший комитет по контролю за арабскими гражданами Израиля объявил о соответствующем решении после того, как двое арабов были убиты в пятницу.

"Установка палатки в знак протеста протеста и голодовка являются частью ряда действий, которые мы предпринимаем. Вместе с членами Кнессета и лидерами местных и региональных советов мы начнем голодовку, чтобы сосредоточить внимание общественности и страны на бедствиях, постигающих арабское население, и на организациях, свободно получающих незаконное оружие ", –сказал председатель, бывший член парламента Мохаммад Бараке.

По его словам, в Израиле нет полицейских полномочий, а ответственность за обеспечение личной и коллективной безопасности несет министр общественной безопасности Гилад Эрдан.

В свою очередь, глава местного совета Дейр-аль-Асада Ахмед Даббах добавил, что годами предупреждал о распространении незаконного оружия. "Теперь евреи и арабы должны вступить в борьбу с преступностью. Я хочу спокойствия в обществе", – отметил он.

Предварительно, голодовка продлится до вторника. В ней собираются участвовать Мухаммад Бараке, лидер Объединенного арабского списка в Кнессете Айман Уда и депутаты парламента Усама Саади, Аида Тума-Слиман, Хиба Избак и главы местных властей со всей страны. Они раскритиковали правительство и возложили на него ответственность за ситуацию.


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