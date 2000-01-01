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Яиру Нетаниягу выплатят 30 тыс. шекелей компенсации | Фото:03.11 16:05   MIGnews.com

Яиру Нетаниягу выплатят 30 тыс. шекелей компенсации

В воскресенье, 3 ноября, суд в Тель-Авиве одобрил сделку, в соответствии с которой экс-водитель Яира Нетаниягу согласился выплатить ему 30 тысяч шекелей компенсации и публично извиниться для урегулирования иска сына премьер-министра по поводу записи "неловкого" разговора.

Два года назад "12 Канал" купил соответствующие данные у Роя Розена, который зафиксировал на пленку разговоры Нетаниягу и его друзей, делавших оскорбительные заявления, передает The Jerusalem Post.

В частности, Яир Нетаниягу подал в суд на водителя, но стороны все же достигли соглашения, которое сделало ненужным продолжение дальнейшего разбирательства и привело к тому, что государственный орган предоставил сделке юридическую силу официального окончательного решения.

"Во время моей работы в качестве водителя, перевозившего Яира Нетаниягу, я записывал разговоры в транспортном средстве. Я не предпринимал таких действий, чтобы причинить вред Яиру Нетаниягу, который обычно относился ко мне дружелюбно и уважительно. Я прошу прощения за вред, который был причинен в результате публикации разговоров и нарушение личной жизни", – сказано в официальном извинении.

Согласно израильскому законодательству, один человек может записать разговор, даже если собеседник не знает об этом. Тем не менее, третье лицо, которое не участвует в телефонном разговоре, обычно запрещает делать запись переговоров между двумя лицами, если никто из них не знает об этом.

В уголовных делах полиция может получить ордер на прослушивание в рамках расследования.


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