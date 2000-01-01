03.11 14:32 MIGnews.com

Нетаниягу: мы продолжим действовать по всем фронтам

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Премьер-министр Биньямин Нетаниягу заявил, что Израиль переживает нестабильный период в области безопасности.Такое заявление он сделал, открывая заседание правительства."Мы переживаем очень чувствительный и нестабильный период в сфере безопасности на нескольких направлениях - на востоке, севере и юге. Сразу после обстрела сектора Газа я провёл совещание в "Кирие" с руководством силовых структур и дал указание атаковать несколько целей. ВВС выполнили задачу, и вы, безусловно, впечатлены мощью атаки. Нужно понимать, что мы считаем ХАМАС ответственным за любое нападение с территории сектора Газа", – сказал Нетаниягу.По словам премьер-министра, он не собирается рассказывать о планах, а Израиль продолжит действовать."Во имя безопасности Государства Израиль мы продолжим действовать на всех направлениях - в небе, на суше и на море - как открыто, так и под прикрытием. Мы продолжим наши усилия по возвращению пленных и пропавших без вести. В этой связи хочу сказать, что полностью уверен в Яроне Блюме, который делает свою работу надёжно, серьёзно и профессионально. Хочу ещё добавить: мы не потерпим метания камней или любых других нападений на солдат ЦАХАЛа, которые выполняют свой долг и защищают всех нас в Иудее, Самарии и любой другой точке страны", – резюмировал премьер-министр.