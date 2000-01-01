03.11 13:11 MIGnews.com

"Ольмерт - последний, кто может читать мораль Биби"

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Бывший глава канцелярии Эхуда Ольмерта Шула Закен в интервью Аеле Хасон прокомментировала расследование дел против Нетаниягу.На вопрос “Когда ты видишь, что сегодня у Ольмерта берут интервью о коррупции в политике, что ты чувствуешь?” Закен ответила:“Ужасно. Когда у меня берут интервью, всегда напоминают, что я сидела. Почему ему не напоминают? Почему ему предоставляют трибуну? Я знаю этого человека, лучше чем кто бы то ни было. Он критикует Биби? - Я не хочу говорить о Биби, пусть решение принимают суды, но я думаю, что его просто несправедливо расследуют по определенному делу, связанному с медиа. Кто не делал брифингов для журналистов? - Я каждое утро приглашала журналистов в бюро. Каждый день мы говорили с журналистами. Просили - напишите нам такую хорошую статью, опубликуйте такой-то материал. Это что, взятка?”На вопрос “Ольмерт был очень связан с Едиот Ахронот?” Закен ответила: “Ольмерт был связан с очень многими журналистами. Во время войны ольмерт очень хотел, чтобы о нем опубликовали положительную статью. Он очень долго сидел с одной очень известной журналисткой, в надежде на такую статью. В конце концов статья не вышла. Он не разговаривает с ней до сего дня”.Закен продолжила: "Что такое взятка? Пусть мне дадут точное определение. Я там была и я все это видела. Если это - взятка, против всех нужно возбудить дела. Эти брифинги проходят каждый день. Нет такого политика, который не хотел бы “благоприятного освещения в прессе. Определенно никто не считал этой взяткой. Все было в открытую, на столе”.