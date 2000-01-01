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Израильтяне: политики делают недостаточно | Фото:03.11 13:00   MIGnews.com

Лидеры делают недостаточно для того, чтобы остановить ХАМАС

Абсолютное большинство граждан Израиля – 79% опрошенных, считают, что политические лидеры страны приложили недостаточно усилий, чтобы остановить следующий раунд боевых действий.

Об этом сообщает The Jerusalem Post со ссылкой на результаты социологического опроса, проведенного неправительственной организацией Women Wage Peace.

По данным опроса, 52% жителей страны отдают должное правительству за предпринимаемые ими попытки остановить конфликт, однако при этом выразили уверенность, что те могли сделать больше. Еще 27% опрошенных считают, что политики вообще ничего в этом отношении не сделали и лишь 21% верит, что лидеры государства сделали все, что могли в сложившихся условиях.

Телефонный опрос проводился 27-28 октября сотрудниками Исследовательского института Мидгам совместно с экспертами Тель-Авивского университета по управлению конфликтами. Опрошено 600 человек, из которых 500 евреев и 100 арабов. Допустимая погрешность составляет 4,1%.


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