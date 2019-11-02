03.11 10:46 MIGnews.com

"Шай Ницан угрожает прокурору с помощью уголовников"

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Известная журналистка Аела Хасон, выступая в эфире 13-го канала израильского ТВ бросила тяжелые обвинения в адрес генерального прокурора Шая Ницана.Хасон сказала: "Несколько слов о генеральном прокуроре Шае Ницане. На этой неделе со мной говорила продолжающая работать в правоохранительной системе прокурор. Я позвонила ей после того, как до меня дошла информация о том, что ей угрожает Шай Ницан. Она считала, что ей угрожают, и обратилась к судье Розену. Она сообщила ему, что ей угрожают криминальные элементы, и они ей говорят, что “Шай Ницан создает тебе проблемы потому, что ты не в его клике”. Такие тяжелые слова. Мне не удалось с ней поговорить. Она рыдала на протяжении всего разговора. Она жаловалась судье Розену. Возникает ли чувство того, что генеральный прокурор Шай Ницан... И я говорю, что я критиковала его задолго до дел Нетаниягу - и я сдерживалась, чтобы все это не смешивать, потому что он занимается этими делами… Но он не может “делать скидки” для одного журналиста, но он атакует другого, того, кто честно выполняет свою работу. Только из-за того, что он боится, что появится еще один такой прокурор или прокурорша”.