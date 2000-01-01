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03.10 09:34   MIGnews.com

Эдельштейн: Нетаниягу готов уйти, если предъявят обвинения

Спикер Кнессета Йоэль Эдельштейн заявил, что сложная политическая ситуация может повлиять на обстановку инаугурации Кнессета, которая состоится сегодня днем. В интервью "Решет Бет" Эдельштейн сказал: "Чувство праздничное, но не такое, как в предыдущих Кнессетах. Надеюсь, этот не станет самым коротким в нашей истории".

Тем не менее, Эдельштейн дал понять, что он не обескуражен возможностью того, что скоро будет сформировано новое правительство: "С небольшой ответственностью и небольшой доброй волей может быть создано широкое правительство".

Эдельштейн отверг утверждения о том, что премьер-министр намеренно хочет привести Израиль в еще одну предвыборную кампанию: "Сейчас "Ликуд" интересует формирование правительства, а не поход на выборы в третий раз".

Что касается его роли в контактах по формированию нового правительства, спикер Кнессета сказал: "Я не формирую правительства, но делаю все возможное, чтобы оно было сформировано."

Позже в интервью спикер Кнессета пояснил, что Нетаниягу не является препятствием для создания правительства единства. "Нетаниягу согласился объявить о недееспособности, если будет предъявлено обвинение - ради формирования правительства. Это сложный шаг руководства".

Термин "недееспособность" описывает ситуацию, когда правительственный чиновник не может выполнять свою роль по разным причинам. Невозможность занимать должность может быть временной или постоянный. В 16:00 во второй половине дня 22-й Кнессет будет приведен к присяге на торжественной церемонии, на которой присутствуют президент, премьер-министр, председатель Верховного суда и другие.


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