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Похороны двух арабских братьев переросли в протест | Фото:03.10 08:49   MIGnews.com

Похороны двух арабских братьев переросли в протест

В среду, 2 октября, тысячи людей собрались на похоронах двух братьев, убитых днем ранее в северном арабском городе Маджд аль-Крум. Сотни демонстрантов окружили городской полицейский участок, требуя принятия мер в связи с продолжающимся насилием в арабской общине в Израиле.

36-летний Ахмед Манаа был доставлен в больницу Нагарии во вторник в критическом состоянии с огнестрельным ранением. Чуть позже он скончался от полученных травм. Его брат Халил Манаа, 23 года, был доставлен в больницу в тяжелом состоянии от огнестрельного ранения и был прооперирован, но позже также скончался. Еще один пострадавший получил серьезные ножевые ранения в драке.

Айман Уда, лидер Объединеннего арабского списка написал в Твиттере о "душераздирающих" похоронах и призвал принять меры против продолжающегося насилия.

"Кровь течет по улицам, хотя все уже знают решение проблемы эпидемии преступности. Осуществлять сбор оружия, вести войну с преступными организациями и принимать образовательные программы", - написал Уда. "Преступление - это не указ. Безопасность может быть восстановлена ​​на улицах, и мы живем в обществе без оружия - это просто вопрос принятия решения".

Объединенный список заявил, что будет бойкотировать церемонию приведения к присяге в четверг нового Кнессета в знак протеста против "неспособности правительства бороться с растущим уровнем насилия в арабских городах".

В рамках всеобщей забастовки в четверг местные органы власти и школы в арабских городах и поселках будут закрыты, сообщает газета Haaretz. Забастовка была объявлена ​​в среду на заседании Высшего контрольного комитета арабских стран в северном городе Маджд аль-Крум.

Более 60 арабских израильтян были убиты с начала 2019 года.

В среду на канале 13 появились сообщения о том, что в арабских городах будет усилено полицейское присутствие. В последние дни в Умм-эль-Фахме неоднократно проводились демонстрации против продолжающихся убийств в городе и в арабской общине в Израиле.




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