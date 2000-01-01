03.10 08:49 MIGnews.com

Похороны двух арабских братьев переросли в протест

שני ההרוגים באירוע הירי במג'ד אל-כרום הם חליל סאמי מנאע, בן 23 ואחיו אחמד סאמי מנאע, בן 36 @samiaah10 pic.twitter.com/Pq8HdRKC6A — חדשות 13 (@newsisrael13) 1 октября 2019 г.

Поделиться

Все по теме

Комментарии





В среду, 2 октября, тысячи людей собрались на похоронах двух братьев, убитых днем ранее в северном арабском городе Маджд аль-Крум. Сотни демонстрантов окружили городской полицейский участок, требуя принятия мер в связи с продолжающимся насилием в арабской общине в Израиле.36-летний Ахмед Манаа был доставлен в больницу Нагарии во вторник в критическом состоянии с огнестрельным ранением. Чуть позже он скончался от полученных травм. Его брат Халил Манаа, 23 года, был доставлен в больницу в тяжелом состоянии от огнестрельного ранения и был прооперирован, но позже также скончался. Еще один пострадавший получил серьезные ножевые ранения в драке.Айман Уда, лидер Объединеннего арабского списка написал в Твиттере о "душераздирающих" похоронах и призвал принять меры против продолжающегося насилия."Кровь течет по улицам, хотя все уже знают решение проблемы эпидемии преступности. Осуществлять сбор оружия, вести войну с преступными организациями и принимать образовательные программы", - написал Уда. "Преступление - это не указ. Безопасность может быть восстановлена ​​на улицах, и мы живем в обществе без оружия - это просто вопрос принятия решения".Объединенный список заявил, что будет бойкотировать церемонию приведения к присяге в четверг нового Кнессета в знак протеста против "неспособности правительства бороться с растущим уровнем насилия в арабских городах".В рамках всеобщей забастовки в четверг местные органы власти и школы в арабских городах и поселках будут закрыты, сообщает газета Haaretz. Забастовка была объявлена ​​в среду на заседании Высшего контрольного комитета арабских стран в северном городе Маджд аль-Крум.Более 60 арабских израильтян были убиты с начала 2019 года.В среду на канале 13 появились сообщения о том, что в арабских городах будет усилено полицейское присутствие. В последние дни в Умм-эль-Фахме неоднократно проводились демонстрации против продолжающихся убийств в городе и в арабской общине в Израиле.