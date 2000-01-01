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`Меркель оскорбляет память о Холокосте, поддерживая Иран` | Фото:03.10 07:21   MIGnews.com

"Меркель оскорбляет память о Холокосте, поддерживая Иран"

Правозащитная организация имени Симона Визенталя заявила, что канцлер Германии Ангела Меркель издевается над Израилем, во времена после Холокоста, из-за решительной поддержки ее администрации Исламской Республики Иран.

Уве Беккере, комиссар Федерального государственного правительства Гессена по еврейской жизни и борьбе с антисемитизмом, призвал Меркель отказаться от иранского ядерного соглашения. Его поддержал раввин Авраам Купер из центра Визенталя. Он попросил Меркель по-прежнему молчать и бездействовать в связи с угрозами геноцида Ирана и уничтожения Израиля. Ее позиция "надругается над историческим обязательством Германии перед еврейским народом после Холокоста".

Он также сказал, что национальный интерес Германии в безопасном Израиле "выше возможных экономических интересов", коренящихся в соглашении с Ираном.
     
"Речь идет не о политике против иранского народа, который даже своим собственным правительством лишен важных прав на свободу, а о четкой позиции по отношению к политическому руководству в Тегеране." - сказал Беккер.

В администрации Меркель заявили, что "мы не комментируем это".
    
Администрация Меркель в феврале отпраздновала революцию Исламской Республики Иран в посольстве Тегерана в Берлине. В прошлом месяце администрация Меркель направила представителей правительства на проиранский бизнес-форум.

В 2018 году д-р Йозеф Шустер, президент почти 100 000 членов еврейской общины Германии, призвал администрацию Меркель прекратить деловые отношения с иранским режимом. Правительство Соединенных Штатов и Шустер призвали Меркель объявить вне закона всю поддерживаемую Ираном террористическую организацию "Хизбалла" в Германии. Меркель неоднократно отказывалась запретить Хизбаллу и ее 1050 боевиков в федеративной республике.


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