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Ривлин: мы переживаем чрезвычайную ситуацию 03.10 16:37   MIGnews.com

Ривлин: мы переживаем чрезвычайную ситуацию

В четверг, 3 октября, началась церемония приведения к присяге нового 22-го Кнессета.

Президент Израиля Реувен Ривлин выступил с речью перед законодателями. В частности, глава государства призвал членов Кнессета сделать все возможное, чтобы создать самое широкое правительство единства. Он признал, что многие критикуют его усилия по созданию правительства единства между "Ликудом" и "Кахоль Лаван".

"Я знаю это – мы переживаем кризисный период, чрезвычайную ситуацию для безопасности Израиля и израильского общества, чрезвычайную ситуацию для израильской демократии", – сказал Ривлин.

Он добавил, что в случае создания правительства единства, многие законодатели окажутся в оппозиции.

"Все же есть некоторые моменты в жизни людей, когда президент в силу своей государственной роли должен вмешиваться, действовать в определенном направлении и калибровать систему, которая испытывает трудности с возвращением на путь истинный. "Формирование правительства - это не только желание народа. Больше, чем когда-либо, в такие времена, это экономическая необходимость и потребность в безопасности, о которой мы не знали много лет", – добавил он.

Ривлин подчеркнул, что для избранных членов Кнессета есть возможность сформировать широкое правительство. "Действовать ради граждан Израиля, ради экономии. Для безопасности Государства Израиль", – отметил президент.

По его словам, в таком правительстве ни одна из сторон не может выделиться, обойдя и делегитимизировав другую сторону. Законодателям придется преуспеть в жизненных достижениях, понизить цены на детские сады, эффективно бороться с ХАМАСом, "Хизбаллой" и Ираном, повышать производительность в экономике, заботиться о престарелых и инвалидах, а также улучшить качество образования.

"Такое широкое правительство даст всем нам возможность вспомнить, что между нами существуют жесткие разногласия. Мои друзья и друзья Кнессета. Вы должны помнить, что от сезона к сезону рейтинги могут падать, а результат будет оставаться одинаковым. Как я уже говорил, у меня нет "волшебных" решений. Но людям не нужны такие решения. Им нужны лидеры. Народу нужны вы. Поздравляю членов 22-го Кнессета", – отметил президент.


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