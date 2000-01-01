03.10 15:22 MIGnews.com

Лапид: я отказываюсь от ротации

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Сегодня (3.10) в ходе заседания фракции Кахоль Лаван, один из лидеров списка, депутат Кнессета Яир Лапид заявил, что отказывается от ранее оговоренной ротации с Бени Ганцем на посту премьер-министра."Ради объединенного правительства, я отказываюсь от ротации. Мне намного важнее единство в обществе. Чтобы не было выборов. Чтобы в стране начался процесс оздоровления. Чтобы заживали раны. Чтобы начали меняться приоритеты.Один единственный человек, с тремя обвинениями, препятствует созданию объединенного правительства. Стране необходимо объединенное правительство во главе с Кахоль Лаван, при участии Ликуда и Либермана.Мы не станем частью правительства, в котором против премьер-министра выдвинуты обвинения или подозрения.Граждане Израиля заслужили большего. Они заслужили правительство, которое будет заниматься здравоохранением, образованием и безопасностью, а не взятками, нарушением общественного доверия и мошенничеством".