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Лапид: я отказываюсь от ротации 03.10 15:22   MIGnews.com

Лапид: я отказываюсь от ротации

Сегодня (3.10) в ходе заседания фракции Кахоль Лаван, один из лидеров списка, депутат Кнессета Яир Лапид заявил, что отказывается от ранее оговоренной ротации с Бени Ганцем на посту премьер-министра.

"Ради объединенного правительства, я отказываюсь от ротации. Мне намного важнее единство в обществе. Чтобы не было выборов. Чтобы в стране начался процесс оздоровления. Чтобы заживали раны. Чтобы начали меняться приоритеты.

Один единственный человек, с тремя обвинениями, препятствует созданию объединенного правительства. Стране необходимо объединенное правительство во главе с Кахоль Лаван, при участии Ликуда и Либермана.

Мы не станем частью правительства, в котором против премьер-министра выдвинуты обвинения или подозрения.
Граждане Израиля заслужили большего. Они заслужили правительство, которое будет заниматься здравоохранением, образованием и безопасностью, а не взятками, нарушением общественного доверия и мошенничеством".


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