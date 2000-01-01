03.10 13:33 MIGnews.com

"Какое счастье, что Голан - не начальник Генштаба"

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Политический корреспондент 12-го канала израильского ТВ Амит Сегаль прокомментировал очередное сравнение Израиля с нацистами, которое сделал генерал в отставке Яир Голан.Сегаль написал в твиттере: “Обсессия Яира Голана, видящего нацистов в каждом уголке Израиля демонстрирует: 1. Какое счастье, что это человек - не начальник Генштаба. ЦАХАЛ спасен от этого позора 2. Президент государства должен отреагировать. Если Голан должен извиниться перед президентом, то уж точно и весь народ Израиля заслужил подобных извинений”.Голан отреагировал на это так: "Амит, может быть хватит преследовать меня, и может быть пора заняться негативными феноменами в том лагере, представителем которого ты являешься. У меня нет никакой одержимости, но у тебя, как представляется - обсессия во всем, что связано со мной".Бывший заместитель начальника Генштаба ЦАХАЛа и номер два в списке партии Демократический лагерь Яир Голан счел необходимым предупредить народ Израиля о грозящей ему опасности.Голан, в интервью радио 101.5FM сообщил: “Я напоминаю, что нацисты тоже пришли к власти демократическим путем. И потому мы также должны проявлять бдительность среди нас самих. Мы должны быть осторожны, дабы экстремисты с мессианскими взглядами не смогли использовать израильскую демократию для создания здесь иной реальности правления”.Голан прокомментировал свою собственную речь в День Памяти Жертв Холокоста в 2016 году. Голан заявил, выступая на официальной церемонии, что "в сегодняшнем Израиле наблюдаются процессы, которые происходили в Германии под нацистским правлением". Голан тогда сказал: "Это должно привести нас к глубокому пересмотру вопроса об ответственности руководства страной и качестве общества. То, чем память о Холокосте наиболее страшит меня, так это доказательства того, что те ужасные процессы, происходившие в Европе … 70, 80 и 90 лет назад, происходят в нашем обществе здесь, сегодня, в 2016 году". Речь породила бурю общественного негодования. Голан дал понять, что не готов отказаться от своих слов.Чтобы никто не перепутал, и уже совершенно ясно понял, о ком идет речь, Голан добавил: “Я предупреждаю о правых, потому что правые экстремисты, с которыми я сталкивался за десятилетия моей службы, атаковали солдат ЦАХАЛа и применяли против них крайние формы насилия. Правые опасны - они опасны для верховенства закона, для Государства Израиль в качестве демократического государства, и они пропагандируют вещи, несовместимые с демократическими ценностями”.После того, как журналист попытался указать Голану на невозможность сравнения правых партий Израиля с нацистами, генерал ответил: “Если ваша гордость не позволяет вам извлекать уроки истории, так и скажите, что вы отказываетесь изучать историю. Я думаю, что историю необходимо изучать”.