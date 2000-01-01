03.10 11:51 MIGnews.com

"Никакого прорыва": встреча Нетаниягу и Либермана окончена

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Встреча премьер-министра Биньямина Нетаниягу с председателем НДИ Авигдором Либерманом, состоявшаяся сегодня утром, 3 октября, в кабинете премьер-министра, официально завершилась. В конце встречи представитель премьер-министра сказал: "Премьер-министр Нетаниягу встретился с Авигдором Либерманом сегодня утром в рамках своих усилий по созданию правительства широкого национального единства".Тем не менее, было заявлено, что "на встрече не было достигнуто никакого прорыва". На сегодняшнем заседании Либерман заявил, что в свете проблем безопасности и экономики правительство единства является временным механизмом, и повторные выборы не изменят существенно политическую карту. Правильный путь, согласно Либерману, состоит в том, чтобы сформулировать точки соприкосновения между НДИ, Ликудом и Кахоль Лаван. "Мы обсудим распределение министерств и ротацию премьер-министра".Встреча состоялась после того, как вчера в полдень НДИ объявила, что, если к Йом Кипур не произойдет прорыва, партия представит свое предложение обеим фракциям. "В любом случае после Йом Кипур мы пойдем на формирование правительства в ускоренном режиме", - пообещал Либерман, добавив, что он воспользуется преимуществами 22-го инаугурационного дня Кнессета для неформальных переговоров с лидерами партий.Аруц Шева узнал, что лидеры правых фракций попросили своих членов Кнессета не нападать на Либермана сегодня утром в интервью. Правый блок надеялся, что Либерман согласится на встрече смягчить свою позицию относительно присоединения правого блока к будущему правительству, чтобы облегчить формирование правительства.