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Адвокат Нетаниягу: `Мы уверены - дело закроют` | Фото:03.10 11:29   MIGnews.com

Адвокат Нетаниягу: "Мы уверены - дело закроют"

Группа защиты премьер-министра Нетаниягу, а также юридический советник правительства и сотрудники государственной прокуратуры прибыли сегодня утром в четверг, 3 октября, в министерство юстиции на второй день слушаний.

Йосси Ашкенази, член группы защиты Нетаниягу, сказал сегодня утром: "К офису генерального прокурора много внимания, и мы довольны. Мы представили документы, которых не было в материалах расследования".

Еще один член команды, адвокат Амит Хадад сказал на входе: "Есть новые доказательства и другое объяснение всему, что утверждается в подозрениях." Хадад выразил уверенность, что слушание прояснит все и приведет к полной отмене подозрения письма. "Мы уверены, что дела будут закрыты после слушания".

Напомним, что по просьбе адвокатов премьер-министра Биньямина Нетаниягу Авихай Мандельблит удвоил количество дней слушаний, отведенных на это дело. Вчера и сегодня слушания касались подозрений в отношении премьер-министра по делу 4000 (Безек-Уолла), а в воскресенье и понедельник слушания будут проводиться по делу 1000 (дело о подарках) и делу 2000 (дело Мозеса).

С другой стороны, на прошлой неделе Мандельблит отклонил просьбу Нетаниягу через своих адвокатов о проведении слушания в прямом эфире.


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