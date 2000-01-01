03.10 11:16 MIGnews.com

НДИ готовится предложить серию спорных законопроектов

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На фоне политического кризиса фракция НДИ Авигдора Либермана в четверг, 3 октября, объявила о еще одном шаге, который может усугубить противоречия и затруднить формирование нового правительства в ближайшее время.Партия намерена представить сегодня, в первый день Кнессета, серию спорных законопроектов в области религии и государства, а также другие законопроекты, которые партия обещала продвигать.Среди представленных законопроектов - законопроект, который был принят в первом чтении во время 20-го Кнессета по версии, предложенной министерством обороны, вызвавший возмущение у харедим. НДИ представит законопроект, который предоставит полномочия местным муниципалитетам и советам определять характер жизни в местности, в том числе в районах, где можно работать в Шаббат.Другие законопроекты, которые будут представлены по тому же случаю: законопроект о полномочиях муниципальных раввинов проводить конверсии, как это было принято до 1990-х годов; законопроект о гражданском браке; законопроект о введении обязательного образования "Liba" [светских предметов] в качестве условия получения бюджета образовательного учреждения; законопроект о повышении доходов для пожилых людей до 70% от минимальной заработной платы; и закон, разрешающий общественный транспорт, включая поезда, в субботу.