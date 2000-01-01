03.10 12:02 MIGnews.com

Мири Регев: "Яир Лапид продолжает линию своего отца"

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Министр культуры Мири Регев присоединилась к критике лидера "Кахоль Лаван" Яира Лапида, обвинив его в срыве переговоров по созданию правительства единства на этой неделе. "Кахоль Лаван не откажутся от своего эго, и Яир Лапид продолжает линию подстрекательства своего отца", - заявила Регев сегодня утром в интервью Галей Цахал.Регев сослалась на позицию "Кахоль Лаван" в отношении состава будущего правительства: "В Государстве Израиль бойкотируют носителей кипы? Завтра они будут бойкотировать женщин или рыжих".В своем интервью Регев заявила, что партия Бенни Ганца настаивает на том, что Нетаниягу не будет первым в ротации. "Если в предложении Ривлина Нетаниягу стоит первым, то зачем "Кахоль Лаван" настаивают?"Однако, по ее словам, это не та проблема, которая ускорила срыв переговоров. "Переговоры о том, кто сначала будет премьер-министром, вообще не начинались. Я лично считаю, что Нетаниягу должен остаться ради стабильности правительства".Позже Регев воспользовалась возможностью, чтобы призвать главу НДИ Авигдора Либермана присоединиться к правому блоку и запустить процесс создание стабильного правого правительства: "Я ожидаю, что он вернется домой, а не будет сидеть с Айманом Уда и Ахмедом Тиби".