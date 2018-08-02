В Дании прошел протест против нового закона о парандже
В Копенгагене примерно тысяча женщин вышли на акцию протеста против закона, который запрещает ходить в общественных местах в головных уборах, закрывающих лицо.
Женщины, носящие никаб, утверждают, что запрет на исламскую одежду ограничит их свободу.
Участницы акции нарушали новый запрет - шли по улицам к полицейскому центру с закрытым лицами. Глава копенгагенской полиции сообщил, что не планирует штрафовать участников акции протеста, уточняет The Local.
Разрешено закрывать лицо, когда есть "целесообразные обстоятельства" - холодная погода, соблюдение юртребований, например, использование мотоциклетных шлемов, необходимых в соответствии с ПДД.
Первый раз нарушителей ожидает штраф в размере 1000 крон (134 евро). Второе нарушение чревато дополнительными штрафами в размере до 10 тыс. крон или тюремное заключение на срок до 6 месяцев.
Любой, кто заставляет кого-нибудь носить одежду, закрывающую лицо, с помощью силы или угроз, может быть оштрафован или приговорен к 2 годам лишения свободы.