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Фото из архива 03.08 10:26   MIGnews.com

Роскомнадзор проверит способность Facebook сохранять данные

По предварительной просьбе Ассоциации социальных сетей, Роскомнадзор проверит Facebook на сохранность данных пользователей в России. Об этом сообщили на Аdindex.

Соответственный запрос госкорпорация намерена направить в офис соцсети. В частности. будет проверяться договор между Facebook и смартфонами, которые могут без ведома приложения сохранять и передавать информацию о пользователях третьим лицам.

Такая реакция последовала на обращение главы Ассоциации социальных сетей Александра Зыкова в регулятор с просьбой проверить портал "на предмет утечки данных россиян.

"Если Роскомнадзор волнует сохранность персональных данных, было бы логичнее отправить запрос производителям смартфонов", - уточнил он.

По информации СМИ, Facebook регулярно делился информацией о пользователях смартфонов Apple, Amazon, BlackBerry, Microsoft и Samsung, а в этом прошлом году основатель социальной сети Марк Цукерберг неоднократно выступал в Конгрессе США с извинениями за подобные инциденты.


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