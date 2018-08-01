Роскомнадзор проверит способность Facebook сохранять данные
По предварительной просьбе Ассоциации социальных сетей, Роскомнадзор проверит Facebook на сохранность данных пользователей в России. Об этом сообщили на Аdindex.
Соответственный запрос госкорпорация намерена направить в офис соцсети. В частности. будет проверяться договор между Facebook и смартфонами, которые могут без ведома приложения сохранять и передавать информацию о пользователях третьим лицам.
Такая реакция последовала на обращение главы Ассоциации социальных сетей Александра Зыкова в регулятор с просьбой проверить портал "на предмет утечки данных россиян.
"Если Роскомнадзор волнует сохранность персональных данных, было бы логичнее отправить запрос производителям смартфонов", - уточнил он.
По информации СМИ, Facebook регулярно делился информацией о пользователях смартфонов Apple, Amazon, BlackBerry, Microsoft и Samsung, а в этом прошлом году основатель социальной сети Марк Цукерберг неоднократно выступал в Конгрессе США с извинениями за подобные инциденты.