Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com












Посольство США в Иерусалиме будет расширено 03.08 08:14   MIGnews.com

Посольство США в Иерусалиме будет расширено

Иерусалимская муниципальная комиссия по планированию и застройке утвердила планы по расширению посольства США в городе.

Сообщается, план расширения включает изменения в соответствии с требованиями Госдепа США: дополнительный этаж, дополнительные выходы, перестройка офисных и служебных помещений, экстренные выходы.

Данные изменения расширят сферу деятельности посольства и тем позволят работать большему числу сотрудников из Иерусалима, пишет IsraelNationalNews со ссылкой на Hadashot TV.

Площадь посольства будет увеличена на 700 кв. м.: 350 кв. м. в существующей структуре и еще 350 кв. м. под землей.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
09:30
Создана контролируемая мыслями рука-робот  
09:03
Сотрудницу американского посольства в РФ обвинили в шпионаже
08:39
Ахед Тамими готова "пойти в тюрьму еще 100 раз"  
08:01
10 добровольцев из США спасают Израиль от поджогов
07:45
Подстрекательство в социальных сетях против лидера друзов
06:15
Голого велосипедиста хотят наказать за нарушение ПДД
05:16
В соборе, откуда украли корону Карла IX, найдена кровь
04:10
Завершено расследование пожара в Grenfell Tower
03:17
Ватикан считает неприемлемой смертную казнь
02:52
На Звездном аукционе куртку Хана Соло продадут за $1,3 млн
01:28
Ученые посоветовали не отказываться от алкоголя
00:28
Полиция нашла украденную из аквариума в США акулу
23:28
В Лос-Анджелесе открылся супермаркет из войлока
21:37
Сорвана встреча Нетаниягу с друзами
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus