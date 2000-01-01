03.08 08:14 MIGnews.com
Посольство США в Иерусалиме будет расширено
Иерусалимская муниципальная комиссия по планированию и застройке утвердила планы по расширению посольства США в городе.
Сообщается, план расширения включает изменения в соответствии с требованиями Госдепа США: дополнительный этаж, дополнительные выходы, перестройка офисных и служебных помещений, экстренные выходы.
Данные изменения расширят сферу деятельности посольства и тем позволят работать большему числу сотрудников из Иерусалима, пишет IsraelNationalNews
со ссылкой на Hadashot TV.
Площадь посольства будет увеличена на 700 кв. м.: 350 кв. м. в существующей структуре и еще 350 кв. м. под землей.
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