Сотрудницу американского посольства в РФ обвинили в шпионаже
Госдепартамент США в ходе проверки заявил о подозрениях по отношению к россиянке, которая на протяжении 10 лет тайно встречалась с сотрудниками ФСБ. Кроме того, она имела доступ к данным дипмиссии и спецслужб.
По информации DW, женщина, проживающая в Москве, была уволена в 2017 году вместе с другими сотрудниками. Официально сокращение штата посольства назвали политическим процессом, однако истинной целью американцев было узнать о связях "шпионки" с коллегами и проверить версию о вербовке.
В опубликованном американскими спецслужбами сообщении указано, что каждый работник дипломатического представительства может стать "целью влияния зарубежных спецслужб". Однако такие работники никогда не мели доступа к "информации, связанной с национальной безопасностью" какого-либо государства.
"Местным сотрудникам американских посольств за рубежом, работающим на Секретную службу США, никогда не предоставлялся доступ к секретной или конфиденциальной информации", - сообщили на ВВС. Источник агентства, в свою очередь, утверждает, что подозреваемая не могла выполнять роль шпиона, так как не имела доступа к секретным данным.
Известно, что работница имела доступ к корпоративной сети и электронной почте посольства. Также она возможно могла иметь доступ к расписаниям президента и вице-президента США.