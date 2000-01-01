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Скриншот с видео YouTube 03.08 15:10   MIGnews.com

В Хараре - массовые протесты из-за фальсификации выборов

Бывший президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва снова занял должность, набрав чуть более 50% голосов избирателей.

По информации DW, главный оппонент Мнангагвы, глава "Движения за демократические перемены" Нельсон Чамиса, получил 44% голосов. Кроме того, процесс выборов затягивался с 30 июля - того дня, когда должны были состояться.

В "Движении за демократические перемены" результаты выборов назвали ложными, когда ЦИК опубликовал ожидаемый исход.

Отмечается, что с 30 июля в Хараре начались массовые протесты против фальсификации президентских и парламентских выборов. Население заполнило улицы столицы, для борьбы с чем власти внедрили спецслужбы, которые занимаются разгоном людей.


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