В Хараре - массовые протесты из-за фальсификации выборов
Бывший президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва снова занял должность, набрав чуть более 50% голосов избирателей.
По информации DW, главный оппонент Мнангагвы, глава "Движения за демократические перемены" Нельсон Чамиса, получил 44% голосов. Кроме того, процесс выборов затягивался с 30 июля - того дня, когда должны были состояться.
В "Движении за демократические перемены" результаты выборов назвали ложными, когда ЦИК опубликовал ожидаемый исход.
Отмечается, что с 30 июля в Хараре начались массовые протесты против фальсификации президентских и парламентских выборов. Население заполнило улицы столицы, для борьбы с чем власти внедрили спецслужбы, которые занимаются разгоном людей.