04.08 07:12 MIGnews.com

Депутат НДИ советует Беннету заниматься своим министерством

пресс-служба партии НДИ

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Депутат Кнессета от партии "Наш дом Израиль" Юлия Малиновская отреагировала на очередное громкое заявление министра просвещения Нафтали Беннета, никак не связанное с деятельностью возглавляемого им ведомства."По-видимому министр Беннет уже закончил подготовку к началу нового учебного года и нашел решение проблемы для тысяч учителей, нанятых его министерством через посредников. Он, наверное, разрешил все сложности, стоящие перед системой образования для детей с особыми потребностями и вывел израильских учеников в верхние строчки таблицы успеваемости по всем предметам. В противном случае трудно объяснить навязчивую озабоченность министра просвещения делами чужих министерств", - написала Юлия Малиновская в социальной сети Твиттер.Следует отметить, что ситуация в министерстве просвещения и вообще в израильской системе образования за последний год ощутимо ухудшилась.В июне 2018 года госконтролер подверг в своем отчете резкой критике Минпрос за то, что школьники не застрахованы от землетрясений, и 2400 школ, построенных до 1980 года, не укрепляются для того, чтобы противостоять подобным катаклизмам. В Минпросе высказали готовность укрепить 1600, для этого давно выделен бюджет, но пока укреплены только... 50.В мае 2018 года выяснилось, что есть огромный разрыв в показателях уровня обучения между центром и периферией. Как оказалось, за "скачок" вперед в показателях нужно сказать спасибо не Минпросу, а... родителям, вкладывающим все больше и больше денег в обучение своих детей, в частности, нанимающим частных учителей.В январе 2018 года был опубликован отчет о росте числа жалоб по поводу насилия в школах. Вообще число жалоб стало рекордным за последние пять лет. Cогласно данным самого Минпроса, 15% жалоб, поступающих на специальную телефонную линию, являются жалобами на насилие.Декабрь 2017 года: по данным международного исследования PIRLS, проверяющего навыки чтения и понимания учащихся, в Израиле зарегистрирован резкий спад по сравнению с 2000 годом. Мы оказались на 29-м месте из 50.Август 2017 года: по данным института "Шореш", Израиль находится на позорном 24 из 25 мест по уровню успешности учеников среди стран Запада. Мы опередили только Словакию. При этом израильские школьники учатся больше всех, но результаты — очень неутешительны.