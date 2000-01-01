Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com












`БАГАЦ кастрирует Национальный закон` 03.08 19:17   MIGnews.com

"БАГАЦ кастрирует Национальный закон"

Член Кнессета от партии "Еврейский дом" Бецалель Смотрич прокомментировал ходатайство, поданное в Высший суд справедливости Израиля против недавно принятого Закона о национальном характере государства.

По его словам, БАГАЦ "кастрирует" закон.

"Верховный суд не станем отменять закон. Если он так поступит, то это станет началом его конца, но он кастрирует закон, переиначив его таким образом, который ликвидирует весь первоначальный смысл.

Дело в том, что он будет использовать слабых политиков, впадающих в истерику из-за левацких кампаний и не перестающих извиняться и объяснять, что закон декларативный и ничего не меняет. Ребята, ради Бога, прекратите", - цитирует его "Аруц Шева".

Стоит отметить, что 31 июля партия Мерец подала в Верховный суд апелляцию в Верховный суд, назвав принятый Кнессетом закон антиконституционным и противоречащим принципу равноправия.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
20:25
Юдофоб Шевченко обвинил Израиль в убийстве журналистов в ЦАР
19:58
ЦАХАЛ нанес артиллерийский удар по ХАМАСу
19:36
Суд отказался помиловать "бабушку Холокост"
18:43
Тунис нехотя впустил 7-летнюю израильскую шахматистку
16:59
Архитеррористы ХАМАСа обсуждают перемирие с Израилем
16:26
ЦАХАЛ закрыл госпиталь, где лечили сирийцев на Голанах
16:18
Взрыв в Афганистане: десятки погибших
15:58
"Adidas объявил бойкот Израилю – это победа BDS"
15:10
В Хараре - массовые протесты из-за фальсификации выборов
14:57
ЕС предоставит Испании €3 млн на борьбу с миграцией
14:47
Убийства в MDA Israel: подозреваемый дал показания
14:29
Япония направила ноту протеста Южной Корее
13:52
Интернат в Ор-Эцион будет работать
13:51
В Шанхае сотни тысяч людей эвакуированы из-за шторма
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus