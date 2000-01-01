03.08 19:17 MIGnews.com

"БАГАЦ кастрирует Национальный закон"

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Член Кнессета от партии "Еврейский дом" Бецалель Смотрич прокомментировал ходатайство, поданное в Высший суд справедливости Израиля против недавно принятого Закона о национальном характере государства.По его словам, БАГАЦ "кастрирует" закон."Верховный суд не станем отменять закон. Если он так поступит, то это станет началом его конца, но он кастрирует закон, переиначив его таким образом, который ликвидирует весь первоначальный смысл.Дело в том, что он будет использовать слабых политиков, впадающих в истерику из-за левацких кампаний и не перестающих извиняться и объяснять, что закон декларативный и ничего не меняет. Ребята, ради Бога, прекратите", - цитирует его "Аруц Шева".Стоит отметить, что 31 июля партия Мерец подала в Верховный суд апелляцию в Верховный суд, назвав принятый Кнессетом закон антиконституционным и противоречащим принципу равноправия.