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Интернат в Ор-Эцион будет работать 03.08 13:52   MIGnews.com

Интернат в Ор-Эцион будет работать

Министр обороны Авигдор Либерман и министр просвещения Нафтали Беннет заверили подписями соглашение, которое регулирует продолжение работы армейского интерната в Ор-Эцион.

Минобороны будет обеспечивать финансирование армейского интерната в Ор-Эцион, а ответственность за его руководство и деятельность вверили оборонно-социальному отделу ведомства.

Оборонное и просветительское ведомства выделят 9 млн шекелей на ремонт и обеспечение достойных условий жизни и учебы, пишет Israel National News.

Либерман сказал, что армейский интернат в Ор-Эцион – прекрасное учебное заведение, его надо всячески поддерживать, а не закрывать. Израиль получит новые поколения блестящих бойцов и командиров, которые внесут огромный вклад в развитие ЦАХАЛа, общества и всей страны.

Беннет отметил, что армейский интернат в Ор-Эцион – это суть сионизма.


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