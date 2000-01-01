Интернат в Ор-Эцион будет работать

Министр обороны Авигдор Либерман и министр просвещения Нафтали Беннет заверили подписями соглашение, которое регулирует продолжение работы армейского интерната в Ор-Эцион.
Минобороны будет обеспечивать финансирование армейского интерната в Ор-Эцион, а ответственность за его руководство и деятельность вверили оборонно-социальному отделу ведомства.
Оборонное и просветительское ведомства выделят 9 млн шекелей на ремонт и обеспечение достойных условий жизни и учебы, пишет Israel National News.
Либерман сказал, что армейский интернат в Ор-Эцион – прекрасное учебное заведение, его надо всячески поддерживать, а не закрывать. Израиль получит новые поколения блестящих бойцов и командиров, которые внесут огромный вклад в развитие ЦАХАЛа, общества и всей страны.
Беннет отметил, что армейский интернат в Ор-Эцион – это суть сионизма.