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Откровения Регев об отце и Национальном законе 03.08 12:38   MIGnews.com

Откровения Регев об отце и Национальном законе

Министр культуры и спорта (Ликуд) Мири Регев дала очередное обширное интервью радиостанции 103FM. Во время общения с интервьюером, она сказала, что Закон о национальном характере государства Израиль не есть дискриминационным.

По ее словам, он не ущемляет права каких-либо национально-религиозных групп: "Мы живем в еврейском государстве и нет никакой необходимости перед кем-либо оправдываться за Национальный закон".

Представительница правительства Биньямина Нетаниягу также заступилась за своего отца, Феликса Сибони, которого на данный момент подозревают в торговле поддельным алкоголем.

Она заверила, что ее отец ничего не знал, как и его партнер – их ввели в заблуждение, они жертвы группы мошенников.


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