Откровения Регев об отце и Национальном законе

Министр культуры и спорта (Ликуд) Мири Регев дала очередное обширное интервью радиостанции 103FM. Во время общения с интервьюером, она сказала, что Закон о национальном характере государства Израиль не есть дискриминационным.
По ее словам, он не ущемляет права каких-либо национально-религиозных групп: "Мы живем в еврейском государстве и нет никакой необходимости перед кем-либо оправдываться за Национальный закон".
Представительница правительства Биньямина Нетаниягу также заступилась за своего отца, Феликса Сибони, которого на данный момент подозревают в торговле поддельным алкоголем.
Она заверила, что ее отец ничего не знал, как и его партнер – их ввели в заблуждение, они жертвы группы мошенников.