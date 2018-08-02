Египет инициирует договоренность Израиль-ХАМАС

Египет пытается заключить широкую договоренность о прекращении огня между Израилем и ХАМАС в Газе, ведь это должно способствовать восстановлению Газы и вероятному обмену заключенных.
По информации источников, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньягу решил отложить поездку в Южную Америку, чтобы следить за ситуацией в Газе. Он должен созвать кабинет безопасности в воскресенье для обсуждения событий.
Делегация деятелей ХАМАСа, которая вчера вошла в Газу после проведения переговоров в Каире через египетский КПП предлагает грандиозный мирный план, состоящий из нескольких этапов, пишет WashingtonPost.
1) ХАМАС обязан в течение недели прекратить запуск огненных шаров из змеев со своей территории. В обмен КПП Керен Шалом и Рафах будут пропускать товары и людей на постоянной основе. Возобновляется так же проход граждан Газы в Палестинскую автономию.
2) улучшение экономического положения. Увеличение поставок продовольствия через Израиль.
3) потребует некоторого времени, в Египте для Газы будет создан порт и аэропорт, а также электростанция на Синае, которая обеспечит сектор электричеством.