Остров Мальорка признал Сальвини персоной нон грата
В пятницу, 3 августа, стало известно, что популярный среди отдыхающих испанский остров Мальорка объявил главу МВД и вице-премьера Италии Маттео Сальвини персоной нон грата.
Сообщается, что решение было принято с учетом постоянных нападок Сальвини на беженцев и нацменьшинства, речь идет о ромах. Как известно, министр говорил, что правительство Италии намерено провести перепись общин ромов, чтобы выселить всех, кто находится в стране незаконно.
Вице-премьер также предпринимал жесткие действия, заблокировавшие прибытие мигрантов в порты Италии, уточняет EUobserver.
Представитель Podemos сообщил, что Сальвини "производит очень серьезную и тревожную ксенофобию и явное пренебрежение к человеческой жизни и достоинству".