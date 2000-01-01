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Остров Мальорка признал Сальвини персоной нон грата 03.08 11:20   MIGnews.com

Остров Мальорка признал Сальвини персоной нон грата

В пятницу, 3 августа, стало известно, что популярный среди отдыхающих испанский остров Мальорка объявил главу МВД и вице-премьера Италии Маттео Сальвини персоной нон грата.

Сообщается, что решение было принято с учетом постоянных нападок Сальвини на беженцев и нацменьшинства, речь идет о ромах. Как известно, министр говорил, что правительство Италии намерено провести перепись общин ромов, чтобы выселить всех, кто находится в стране незаконно.

Вице-премьер также предпринимал жесткие действия, заблокировавшие прибытие мигрантов в порты Италии, уточняет EUobserver.

Представитель Podemos сообщил, что Сальвини "производит очень серьезную и тревожную ксенофобию и явное пренебрежение к человеческой жизни и достоинству".


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