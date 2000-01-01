03.08 10:19 MIGnews.com

ЕС достроил в Газе гигантскую солнечную электростанцию

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Евросоюз заявил, что было завершено строительство крупнейшего в Газе солнечной электростанции, которая будет снабжать завод по опреснению воды в Южном секторе Газы, обеспечивая водой жителей.На сегодня установка обеспечивает чистую воду 75 тыс. жителей Хан-Юниса и Рафаха. Планируется, что к 2020 году она будет обеспечивать питьевую воду 250 тыс. человек в Южном секторе Газа.Еврокомиссар Йоханнес Хан заявил, что нехватка электроэнергии создает серьезную проблему для обеспечения жителей Газы водой. Улучшение условий жизни для жителей Газы приведет к "смягчению напряженности в зоне, чувствительной к конфликтам", пишет Times Of Israel.Сообщается, что ЕС также работает над другими проектами, чтобы облегчить водный кризис в секторе Газа.Сектор Газа страдает от серьезной антисанитарии, нехватки электроэнергии и питьевой воды.