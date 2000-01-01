03.07 18:52 MIGnews.com

Нетаниягу: Мы хотим восстановить спокойствие

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Премьер-министр Нетаниягу: «Мы хотим восстановить спокойствие, но в то же время готовимся к широкомасштабной военной операции.Что касается демонстраций эфиопской общины, то мы не потерпим перекрытие дорог и применение насилия. Мы – правовое государство. Мы требуем, чтобы все уважали закон».Премьер-министр и министр обороны Биньямин Нетаниягу провёл сегодня заседание военно-политического кабинета в штабе дивизии "Газа" и встретился с руководством местных и региональных советов, расположенных на границе с сектором Газа.Премьер-министр заявил:«Мы провели заседание военно-политического кабинета в штабе дивизии "Газа", на котором присутствовали командующий южным военным округом и командир дивизии. Наша политика ясна и проста: мы хотим восстановить спокойствие, но в то же время готовимся к широкомасштабной военной операции, если потребуется. Я отдал армии такое распоряжение.Я также встретился с руководством местных и региональных советов, расположенных на границе с сектором Газа, и Ашкелона, обсудил с ними необходимые шаги и отдал распоряжение помочь им.Я сожалею, что несколько руководителей, которые постоянно утверждают, что к ним не прислушиваются, ушли именно тогда, когда мы приехали их выслушать, но мы сделаем то, что нужно всем.Что касается демонстраций эфиопской общины, то мы очень дорожим ею. Сегодня я проведу очередное заседание министерской комиссии по решению проблем этой общины. Мы обсудим все вопросы, в том числе и то, что считаем недопустимым. Мы не потерпим перекрытия дорог, применения насилия, использования коктейля Молотова против наших сил безопасности, поджог автомобилей или любой другой собственности граждан. Мы – правовое государство Мы требуем, чтобы все уважали закон.Мы обсуждали вопросы превышения сотрудниками полиции должностных полномочий, а также изменения модели поведения по отношению к эфиопской общине, и уже есть улучшения. Мы, вероятно, должны ещё многое изменить, но одно можно сказать наверняка: этого нельзя добиться путём перекрытия дорог, и этого нельзя добиться насилием. Другими способами - можно, для этого мы и созываем комиссию».