03.07 18:31 MIGnews.com
Геи, Ганц и Уда поддержали протесты эфиопской общины
Израильские оппозиционные политики , на второй день протестов выходцев из Эфиопии очнулись и решили заработать на “борьбе с расизмом” политический капитал.
Господин Эхуд Барак, бывший премьер-министр Израиля после того, как посетил семью Соломона Теке, пообещал “покончить с расизмом”, в котором, с его точки зрения виновна нынешняя власть.
Также свои соболезнования семье Теко лично принес глава оппозиционного блока Кахоль Лаван Бени Ганц.
Господин Айман Уда, лидер партии Хадаш, явился на перекресток Азриэли в городе Тель-Авив чтобы поддержать демонстрантов.
Также о “присоединении к массовым протестам эфиопской общины” сообщила “община геев”, передает израильский телеканал КАН.
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