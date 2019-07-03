03.07 18:31 MIGnews.com

Геи, Ганц и Уда поддержали протесты эфиопской общины

מחאת יוצאי אתיופיה | בני גנץ הגיע לנחם את משפחת טקה@rubih67 pic.twitter.com/f2hiGnxtof — כאן חדשות (@kann_news) July 3, 2019

מחאת יוצאי אתיופיה | בין המפגינים בצומת עזריאלי נמצא גם חבר הכנסת איימן עודה@moyshis pic.twitter.com/sKke5WNdPy — כאן חדשות (@kann_news) July 3, 2019

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Израильские оппозиционные политики , на второй день протестов выходцев из Эфиопии очнулись и решили заработать на “борьбе с расизмом” политический капитал.Господин Эхуд Барак, бывший премьер-министр Израиля после того, как посетил семью Соломона Теке, пообещал “покончить с расизмом”, в котором, с его точки зрения виновна нынешняя власть.Также свои соболезнования семье Теко лично принес глава оппозиционного блока Кахоль Лаван Бени Ганц.Господин Айман Уда, лидер партии Хадаш, явился на перекресток Азриэли в городе Тель-Авив чтобы поддержать демонстрантов.Также о “присоединении к массовым протестам эфиопской общины” сообщила “община геев”, передает израильский телеканал КАН.