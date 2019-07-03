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03.07 18:31   MIGnews.com

Геи, Ганц и Уда поддержали протесты эфиопской общины

Израильские оппозиционные политики , на второй день протестов выходцев из Эфиопии очнулись и решили заработать на “борьбе с расизмом” политический капитал.

Господин Эхуд Барак, бывший премьер-министр Израиля после того, как посетил семью Соломона Теке, пообещал “покончить с расизмом”, в котором, с его точки зрения виновна нынешняя власть.




Также свои соболезнования семье Теко лично принес глава оппозиционного блока Кахоль Лаван Бени Ганц.




Господин Айман Уда, лидер партии Хадаш, явился на перекресток Азриэли в городе Тель-Авив чтобы поддержать демонстрантов.

Также о “присоединении к массовым протестам эфиопской общины” сообщила “община геев”, передает израильский телеканал КАН.


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