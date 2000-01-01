Франция: Иран ничего не выиграет от нарушения соглашения

Президент Ирана Хасан Рухани ранее заявил, что Исламская республика увеличит производство урана, обогащенного сверх предела чистоты в 3,67%, установленного в соглашении 2015 года, до нужного ему количества.
"Иран ничего не выиграет, если выйдет из Венского соглашения", - заявила журналистам на брифинге представитель внешнеполитического ведомства. "Если поставить под сомнение сделку, это только усилит и без того накаленную напряженность в регионе".
Напомним, в понедельник Тегеран заявил, что его запасы низкообогащенного урана превысили допустимый сделкой предел, что стало его первым серьезным нарушением ядерного договора.