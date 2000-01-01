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Франция: Иран ничего не выиграет от нарушения соглашения | Фото:03.07 19:45   MIGnews.com

Франция: Иран ничего не выиграет от нарушения соглашения

Иран ничего не выиграет, отступив от условий ядерного соглашения, заявил в среду МИД Франции, отвечая на заявление Тегерана о повышении закрепленного в сделке лимита на обогащенный уран.

Об этом пишет The Jerusalem Post.

Президент Ирана Хасан Рухани ранее заявил, что Исламская республика увеличит производство урана, обогащенного сверх предела чистоты в 3,67%, установленного в соглашении 2015 года, до нужного ему количества.

"Иран ничего не выиграет, если выйдет из Венского соглашения", - заявила журналистам на брифинге представитель внешнеполитического ведомства. "Если поставить под сомнение сделку, это только усилит и без того накаленную напряженность в регионе".

Напомним, в понедельник Тегеран заявил, что его запасы низкообогащенного урана превысили допустимый сделкой предел, что стало его первым серьезным нарушением ядерного договора.


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