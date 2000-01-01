03.07 18:24 MIGnews.com

Нетаниягу: Мы вернулись к истине

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Премьер-министр Биньямин Нетаниягу с супругой принял участие в мероприятии по случаю Дня независимости США, организованном послом США в Израиле Дэвидом Фридманом в иерусалимском Дворце Наций ("Биньяней ха-Ума").Премьер-министр Нетаниягу сказал:"Несколько дней назад Дэвид и Тэмми Фридман, Джейсон Гринблатт и моя супруга Сара отправились в место, которое является основой нашего существования, в место, ведущее от бассейна Шилоах к Храмовой горе. Там наши предки отмечали праздники Иерусалима, последние евреи сражались с римлянами, боролись с огромной мировой державой, отступили, и еврейский суверенитет был уничтожен.И вот – мы вернулись. Мы вернулись к истине, нашей истории и нашим правам. Удивительно, что сегодня величайшая держава мира не противостоит еврейскому государству, а поддерживает его. Какой поворот!"Премьер-министр добавил:"Я также хочу поблагодарить правительство Бахрейна за организацию на прошлой неделе экономической конференции для содействия миру и процветанию. Министр иностранных дел Бахрейна сказал, что Израиль является частью Ближнего Востока:"Я хочу, чтобы народ Израиля знал, что мы его приветствуем". Это изменение к лучшему, и мы должны быть этому рады.Худшее, что можно сделать в речи, это повторить клише, но я собираюсь повторить клише – палестинцы никогда не упускают возможность упустить возможность. Они сделали это снова. Палестинское руководство вновь превращает процветание своего народа в заложника его идеологии против Израиля.Я надеюсь, что палестинское руководство выберет другой путь и вместо того, чтобы отвергнуть мирную инициативу президента Трампа еще до того, как они ее увидели, они будут готовы непредвзято с ней ознакомиться.Это то, что я собираюсь сделать. Я с нетерпением ожидаю совместной работы с президентом Трампом и его администрацией в целях содействия миру, процветанию и безопасности. Безопасность прежде всего, но мир и процветание также придут, в случае если, наконец, палестинская сторона будет готова отказаться от цели уничтожения Израиля, и раз и навсегда признает еврейское государство. В этом проблема, и это её решение."