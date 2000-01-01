Эдельштейн признал провал своей попытки отменить выборы
Спикер Кнессета Юлий Эдельштейн заявил в среду, что его попытки убедить законодателей отменить выборы 17 сентября потерпели неудачу, пишет The Times of Israel.
В своем Twitter Эдельштейн написал: "В последние дни я пытался добиться для вас, граждан Израиля, отмены этих ненужных выборов, чтобы сэкономить нам всем миллиарды шекелей. К сожалению, не все способны сотрудничать, поэтому мы не сможем отменить выборы".
Хотя аналитики и законодатели задавались вопросом, был ли план Эдельштейна даже юридически жизнеспособным, он настаивал на наличии необходимых правовых инструментов.
Даже если бы этот шаг был признан законным, ему потребовалась бы поддержка 80 законодателей, что весьма маловероятно без "Кахоль Лаван" или других оппозиционных партий.
Эдельштейн предупредил, что отказ от отмены предстоящих выборов может привести к тому, что израильтяне пойдут на выборы третий раз менее чем за год.