03.06 09:42 MIGnews.com

Признаки провала: Угроза нового локдауна в Израиле

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Профессор Эли Ваксман, бывший советник Совета национальной Безопасности Израиля в интервью радио Галей ЦАХАЛ прокомментировал перспективы нового локдауна из-за распространения коронавируса.Ваксман, в первую очередь подчеркнул, что ему не нравится выражение”вторая волна эпидемии”. Он сказал: “У нас нет никаких доказательств того, что вирус действует именно таким образом. Мы возвращаемся к рутине, или почти рутине в условиях коронавируса - и такие вспышки неизбежны. Наши рекомендации - необходимо готовиться к жизни в условиях коронавируса очень продолжительное время, возможно, несколько лет, до тех пор, пока не разработают прививку. Для этого необходимо поддерживать очень низкий уровень заражения - не более нескольких десятков человек в день. Второй очень важный инструмент - идентификация и изоляция цепочек заражения. Всем этим процессом должен заниматься один орган, располагающий всеми оперативными полномочиями”.На вопрос о том, существует ли план повторного локдауна, повторной остановки экономики профессор Ваксман ответил: “Да. Но если мы будем вынуждены снова закрыть экономику это станет свидетельством провала нашей подготовки. Когда была вспышка в марте, в нашем распоряжении не было тех инструментов, которые я перечислил, и поэтому мы были вынуждены ввести тотальный карантин. Если мы снова будем вынуждены пойти на это, это станет свидетельством нашего провала, нашей неготовности жить в условиях коронавируса. Если мы сохраним низкий уровень инфицирования, это будет достигнуто, главным образом, за счет правильного поведения общественности. В нашем распоряжении есть инструменты изоляции локальных вспышек”.