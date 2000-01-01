Rambler's Top100











Опросы

Nakonu.com












Признаки провала: Угроза нового локдауна в Израиле 03.06 09:42   MIGnews.com

Признаки провала: Угроза нового локдауна в Израиле

Профессор Эли Ваксман, бывший советник Совета национальной Безопасности Израиля в интервью радио Галей ЦАХАЛ прокомментировал перспективы нового локдауна из-за распространения коронавируса.

Ваксман, в первую очередь  подчеркнул, что ему не нравится выражение”вторая волна эпидемии”. Он сказал: “У нас нет никаких доказательств того, что вирус действует именно таким образом. Мы возвращаемся к рутине, или почти рутине в условиях коронавируса - и такие вспышки неизбежны. Наши рекомендации - необходимо готовиться к жизни в условиях коронавируса очень продолжительное время, возможно, несколько лет, до тех пор, пока не разработают прививку. Для этого необходимо поддерживать очень низкий уровень заражения - не более нескольких десятков человек в день. Второй очень важный инструмент - идентификация и изоляция цепочек заражения. Всем этим процессом должен заниматься один орган, располагающий всеми оперативными полномочиями”.

На вопрос о том, существует ли план повторного локдауна, повторной остановки экономики профессор Ваксман ответил: “Да. Но если мы будем вынуждены снова закрыть экономику это станет свидетельством провала нашей подготовки. Когда была вспышка в марте, в нашем распоряжении не было тех инструментов, которые я перечислил, и поэтому мы были вынуждены ввести тотальный карантин. Если мы снова будем вынуждены пойти на это, это станет свидетельством нашего провала, нашей неготовности жить в условиях коронавируса. Если мы сохраним низкий уровень инфицирования, это будет достигнуто, главным образом, за счет правильного поведения общественности. В нашем распоряжении есть инструменты изоляции локальных вспышек”.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
10:02
Нетаниягу внесет план по аннексии на рассмотрение в Кнессет
09:27
Израильтяне продолжают покупать джанк-фуд
09:11
Беннет: Израиль снова "закроют"
09:02
В Израиле продлен ряд ограничений
08:49
В Лос-Анджелесе требуют защитить полицию  
08:35
Атака в Негеве: солдатам запретили преследовать грабителей
08:18
Ганц о скандале с Ауди: наглая ложь
08:06
Израиль: дезинфицирующие туннели для массовых мероприятий
07:51
Коронавирус распространяется по Израилю: список городов
07:36
90% израильтян брали кредит
07:33
Перестрелка в Бруклине: полицейские получили ранения
07:22
"Ганц требует два Ауди А8"
07:12
Бат-Ям: вспышка коронавируса в двух средних школах
07:10
США наказали компании, поставлявшие нефть Венесуэле
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  