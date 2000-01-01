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Беннет: Израиль снова `закроют` 03.06 09:11   MIGnews.com

Беннет: Израиль снова "закроют"

Лидер партии Ямина Нафтали Беннет опубликовал серию твитов, в которых предупреждает израильтян о том, что Израиль могут снова “остановить” из-за вспышки коронавируса.

Беннет пишет: “Еще немного, через несколько дней или недель, созовут пресс-конференцию. На ней будут сидеть премьер и хмурые министры. Они объявят: Вы вели себя плохо, и у нас не осталось выбора, как вернуться на карантин.

Бизнесы и предприниматели снова будут вынуждены закрыться - и это станет для них смертельным ударом”.

У Беннета, однако, готов рецепт того, как избежать подобного поворота: “Мы должны перейти от молота к пинцету. Молот = закрытие бизнесов, учебы, прекращение любой активности. Пинцет = идентификация носителей, и их эффективная изоляция. Рынок продолжает работать как обычно.  Вот, профессор Гротто говорит, что можно делать по 40 тысяч тестов в день. Так чего вы же вы ждете?”


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