Rambler's Top100











Опросы

Nakonu.com












Ганц о скандале с Ауди: наглая ложь 03.06 08:18   MIGnews.com

Ганц о скандале с Ауди: наглая ложь

Министр обороны Бени Ганц опроверг информацию, распространенную рядом израильских СМИ о том, что он якобы потребовал выделения ему двух бронированных автомобилей Ауди А8.

Ганц заявил: “Я уважаю израильские службы безопасности и те инструкции, которые они издают. В разговорах с представителями соответствующих инстанций я старался снизить стоимость моей охраны”.

Ганц подчеркнул: "То, что касается меня - я готов каждый день ездить в мой офис на одной машине и я не собираюсь мешать моим соседям, перекрывая улицу. Любые утверждения о том, что я требовал купить автомобили для меня - наглая ложь Меня не интересуют ни автомобили класса люкс. ни признаки статуса. то. что меня интересует - благо Государства Израиль и его будущее”.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
08:06
Израиль: дезинфицирующие туннели для массовых мероприятий
07:51
Коронавирус распространяется по Израилю: список городов
07:36
90% израильтян брали кредит
07:33
Перестрелка в Бруклине: полицейские получили ранения
07:22
"Ганц требует два Ауди А8"
07:12
Бат-Ям: вспышка коронавируса в двух средних школах
07:10
США наказали компании, поставлявшие нефть Венесуэле
06:00
Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить
05:39
Киркоров исполнил "песню простаты"  
04:09
Умер друг и любимый композитор Клинта Иствуда
03:36
Египет обзаведется фрегатами и боевыми самолетами из Италии
02:30
США: на восстановление экономики понадобится 10 лет
23:10
Колизей открылся для туристов
22:36
К Земле летит большой астероид
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  