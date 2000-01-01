03.06 08:18 MIGnews.com

Ганц о скандале с Ауди: наглая ложь

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Министр обороны Бени Ганц опроверг информацию, распространенную рядом израильских СМИ о том, что он якобы потребовал выделения ему двух бронированных автомобилей Ауди А8.Ганц заявил: “Я уважаю израильские службы безопасности и те инструкции, которые они издают. В разговорах с представителями соответствующих инстанций я старался снизить стоимость моей охраны”.Ганц подчеркнул: "То, что касается меня - я готов каждый день ездить в мой офис на одной машине и я не собираюсь мешать моим соседям, перекрывая улицу. Любые утверждения о том, что я требовал купить автомобили для меня - наглая ложь Меня не интересуют ни автомобили класса люкс. ни признаки статуса. то. что меня интересует - благо Государства Израиль и его будущее”.