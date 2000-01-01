"Ганц требует два Ауди А8"

Газета The Globes и 12-й канал израильского ТВ распространили информацию о том, что глава Кахоль Лаван и альтернативный премьер-министр Бени Ганц желает, чтобы ему, как и премьер-министру Биньямину Нетаниягу, были выделены две бронированных машины Ауди А8.
Офис альтернативного примера якобы обратился с запросом в министерство финансов с требованиями относительно различных стандартов, в том числе и по транспортным средствам, “соответствующим статусу премьера”.
Бени Ганц якобы потребовал выделения для него двух автомобилей Ауди А8, которые должны пройти специальную модернизацию для того, чтобы обслуживать премьер-министра и его антураж. Стоимость каждого такого автомобиля составляет 800 тысяч шекелей, проведение необходимых изменений увеличивает ее в четыре раза.
Также с различными требованиями и запросами в области логистики в министерство финансов обратились и другие только что назначенные министры. В министерстве финансов им объяснили, что в свете сложившейся из-за кризиса коронавируса ситуации выполнить все требования “в соответствии со стандартами” представляется затруднительным. Чиновники попросили исполняющего обязанности главы канцелярии премьер-министра Ронена Переца составить список требований министров и координировать действия по удовлетворению их требований.
Чиновники в министерстве финансов жалуются на то, что на них “оказывается громадное давление” министрами и их помощниками, требующими выделения различного оборудования, в том числе транспортных средств.
Главный бухгалтер министерства финансов Рони Хизкияху ранее отдал приказ о прекращении закупок бронированных автомобилей - из-за того, что переходное правительство было не в состоянии принять постоянный бюджет. Тем не менее, как ожидают, этот приказ теперь могут отменить.
Другим министрам сообщили, что они получат автомобили Skoda Superb, которые будут возвращены уходящими министрами финансов, иностранных дел и просвещения до конца месяца.