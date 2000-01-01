03.06 07:22 MIGnews.com

"Ганц требует два Ауди А8"

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Газета The Globes и 12-й канал израильского ТВ распространили информацию о том, что глава Кахоль Лаван и альтернативный премьер-министр Бени Ганц желает, чтобы ему, как и премьер-министру Биньямину Нетаниягу, были выделены две бронированных машины Ауди А8.Офис альтернативного примера якобы обратился с запросом в министерство финансов с требованиями относительно различных стандартов, в том числе и по транспортным средствам, “соответствующим статусу премьера”.Бени Ганц якобы потребовал выделения для него двух автомобилей Ауди А8, которые должны пройти специальную модернизацию для того, чтобы обслуживать премьер-министра и его антураж. Стоимость каждого такого автомобиля составляет 800 тысяч шекелей, проведение необходимых изменений увеличивает ее в четыре раза.Также с различными требованиями и запросами в области логистики в министерство финансов обратились и другие только что назначенные министры. В министерстве финансов им объяснили, что в свете сложившейся из-за кризиса коронавируса ситуации выполнить все требования “в соответствии со стандартами” представляется затруднительным. Чиновники попросили исполняющего обязанности главы канцелярии премьер-министра Ронена Переца составить список требований министров и координировать действия по удовлетворению их требований.Чиновники в министерстве финансов жалуются на то, что на них “оказывается громадное давление” министрами и их помощниками, требующими выделения различного оборудования, в том числе транспортных средств.Главный бухгалтер министерства финансов Рони Хизкияху ранее отдал приказ о прекращении закупок бронированных автомобилей - из-за того, что переходное правительство было не в состоянии принять постоянный бюджет. Тем не менее, как ожидают, этот приказ теперь могут отменить.Другим министрам сообщили, что они получат автомобили Skoda Superb, которые будут возвращены уходящими министрами финансов, иностранных дел и просвещения до конца месяца.