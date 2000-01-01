03.06 21:50 MIGnews.com

Ближний Восток возвращается к нормальной жизни

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Усилия по постепенному возвращению к нормальной жизни в некоторых частях Ближнего Востока продолжаются. Правительства готовятся открыть границы, а авиакомпании принимают заказы на рейсы.Тунис заявил, что он откроет свои морские, сухопутные и воздушные границы 27 июня в надежде спасти свою туристическую индустрию, поскольку пандемия коронавируса находится под контролем.Авиакомпания Emirates также объявила, что с начала июля она принимает заказы на рейсы из Дубая в 12 арабских стран. Emirates начала осуществлять регулярные рейсы в девять пунктов по всему миру с 21 мая, включая Лондон Хитроу, Франкфурт, Париж, Милан, Мадрид, Чикаго, Торонто, Сидней и Мельбурн.Между тем коммерческие комплексы, отели, кафе и музеи Ливана вновь открыли свои двери для клиентов в понедельник после закрытия в течение двух с половиной месяцев.Дубай разрешит полное открытие торговых центров и предприятий частного сектора, начиная со среды, говорится в заявлении пресс-службы эмирата.