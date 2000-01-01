Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить
Нетаниягу вынес решение по работе школ Премьер-министр Биньямин Нетаниягу решил не отдавать распоряжение о закрытии всех школ на карантин из-за распространения коронавируса COVID-19, но учебные заведения, в которых выявлены заболевшие, будут закрыты.
В Израиле продлен ряд ограничений Кабинет министров во вторник, 2 июня, в телефонном режиме утвердил продление ряда чрезвычайных положений. Министерский комитет сможет объявлять зоны ограниченного доступа до 16 июня.