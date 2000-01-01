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Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить | Фото:04.06 06:00   MIGnews.com

Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить

Нетаниягу вынес решение по работе школ Премьер-министр Биньямин Нетаниягу решил не отдавать распоряжение о закрытии всех школ на карантин из-за распространения коронавируса COVID-19, но учебные заведения, в которых выявлены заболевшие, будут закрыты.

Продлен срок действия закона о ЧС В среду, 3 июня, Кнессет продлил срок действия закона о чрезвычайной ситуации.

Пять иорданских смертников готовили теракты в Израиле Иорданский официальный представитель сообщил в интервью агентству France Presse о том, что силы безопасности королевства задержали пять террористов-смертников, готовивших теракты на территории Израиля.

В Израиле продлен ряд ограничений Кабинет министров во вторник, 2 июня, в телефонном режиме утвердил продление ряда чрезвычайных положений. Министерский комитет сможет объявлять зоны ограниченного доступа до 16 июня.

Нетаниягу внесет план по аннексии на рассмотрение в Кнессет Премьер-министр Биньямин Нетаниягу предложит план по применению суверенитета над частями Западного берега отдельно от мирного плана администрации Дональда Трампа.


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