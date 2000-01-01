03.06 18:58 MIGnews.com

Нетаниягу вынес решение по работе школ

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Премьер-министр Биньямин Нетаниягу решил не отдавать распоряжение о закрытии всех школ на карантин из-за распространения коронавируса COVID-19.Соответствующее решение было вынесено после переговоров с министром просвещения и Советом национальной безопасности."Любая школа, где будет диагностирован случай заражения коронавирусом, будет закрыта", – сказано в сообщении канцелярии премьер-министра.Глава правительства поручил министерству образования подготовить школы для соблюдения учениками и преподавателями правил социального дистанцирования. В ближайшие дни будет проведена оценка ситуации.Инициативу о закрытии школ продвигало министерство здравоохранения из-за ситуации с распространением коронавируса, которая ухудшилась за последнее время.Между тем, накануне министр просвещения Йоав Галлант выступил против закрытия школ по всей стране, считая такой шаг неоправданным."Это будет безответственный удар по ученикам, родителям и учителям. В то же время мы должны держать руку на пульсе… где бы ни был идентифицирован подтвержденный пациент с COVID-19, учебное заведение будет закрыто", – говорил он.Тем временем, по состоянию на 3 июня, 6831 учащихся и учителей находятся на карантине в связи с выявлением случаев заражения коронавирусом.На карантин закрыто 42 школ. Заболевание выявлено у 244 учеников и учителей.