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Нетаниягу вынес решение по работе школ | Фото:03.06 18:58   MIGnews.com

Нетаниягу вынес решение по работе школ

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу решил не отдавать распоряжение о закрытии всех школ на карантин из-за распространения коронавируса COVID-19.

Соответствующее решение было вынесено после переговоров с министром просвещения и Советом национальной безопасности.

"Любая школа, где будет диагностирован случай заражения коронавирусом, будет закрыта", – сказано в сообщении канцелярии премьер-министра.

Глава правительства поручил министерству образования подготовить школы для соблюдения учениками и преподавателями правил социального дистанцирования. В ближайшие дни будет проведена оценка ситуации.

Инициативу о закрытии школ продвигало министерство здравоохранения из-за ситуации с распространением коронавируса, которая ухудшилась за последнее время.

Между тем, накануне министр просвещения Йоав Галлант выступил против закрытия школ по всей стране, считая такой шаг неоправданным.

"Это будет безответственный удар по ученикам, родителям и учителям. В то же время мы должны держать руку на пульсе… где бы ни был идентифицирован подтвержденный пациент с COVID-19, учебное заведение будет закрыто", – говорил он.

Тем временем, по состоянию на 3 июня, 6831 учащихся и учителей находятся на карантине в связи с выявлением случаев заражения коронавирусом.

На карантин закрыто 42 школ. Заболевание выявлено у 244 учеников и учителей.


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